В Крыму из-за аварии ввели новые ограничения подачи света
В Республике Крым ввели временные ограничения подачи электроэнергии из-за аварии на высоковольтных линиях электропередачи. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
«Аварийно-восстановительные бригады уже работают на месте происшествия. Специалисты оценивают масштаб повреждений и делают все возможное для скорейшего решения проблемы. О сроках ликвидации последствий аварии сообщим дополнительно по мере поступления информации»,— уточнил господин Гоцанюк.
Несколько часов назад на госпредприятии «Крымэнерго» заявили об отключении электроэнергии во всем Крыму в связи с аварией за пределами полуострова.
Крым и Севастополь испытывают проблемы с электроснабжением с весны после серии ударов вооруженных сил Украины по энергетической инфраструктуре.
25 ноября глава республики Сергей Аксенов, а затем и губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщили, что в субъектах на десять дней снизят мощность на энергосетях и ограничат подачу электроэнергии из-за противоаварийных работ. Глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев написал в своих соцсетях, что на период ограничений подачи электроэнергии в крымской столице котельные будут работать штатно, однако горячей воды в домах у людей не будет.