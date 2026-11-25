Минтранс работает над улучшением сотовой связи на дорогах в России
Минтранс России работает над улучшением сотовой связи на автомобильных дорогах. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Ядров на пленарном заседании Госдумы.
«Созданы правовые условия для размещения сооружений связи в полосе отвода автодорог. Синхронизируем дорожные работы с установкой операторами базовых станций»,— рассказал господин Ядров.
По словам министра, развитие цифровой инфраструктуры на дорогах создает условия для применения беспилотного транспорта, для чего ведомство и совершенствует нормативную базу.
Вице-премьер Андрей Никитин на прошлой неделе говорил, что в эксперименте по доставке грузов беспилотниками поучаствуют восемь российских регионов, включая Сахалинскую, Рязанскую и Нижегородскую области. Средства связи и локальной навигации без использования спутников предоставит технологический партнер проекта — АО «ГЛОНАСС».