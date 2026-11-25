В документах фигурируют до 764 ИИ-серверов и модулей общей стоимостью $270 млн, а также оборудование на сумму $31 млн, используемое для объединения этих устройств в сети. Значительная часть оборудования находилась в одном из крупных шанхайских дата-центров, изначально созданном в рамках партнерства с китайской компанией Tencent.