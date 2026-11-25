Reuters: Элис Хуанг привлекала многомиллионные кредиты под залог ИИ-оборудования
Компании, связанные с окружением и семьей Элис Хуанг, заложили или оформили в лизинг высокопроизводительное ИИ-оборудование на $270 млн в Китае. Об этом сообщает агентство Reuters, изучив соответствующую финансовую документацию.
Элис Хуанг — предпринимательница из КНР, которую в американских СМИ считают китайской шпионкой. Ее роман с генеральным директором Nvidia Дженсеном Хуангом привел к его временному уходу с поста. Элис Хуанг является одним из инвесторов и топ-менеджеров сингапурской компании Megaspeed, которая сотрудничала с Nvidia. После скандала с Дженсеном Хуангом Министерство торговли США внесло Megaspeed в черный список.
В документах фигурируют до 764 ИИ-серверов и модулей общей стоимостью $270 млн, а также оборудование на сумму $31 млн, используемое для объединения этих устройств в сети. Значительная часть оборудования находилась в одном из крупных шанхайских дата-центров, изначально созданном в рамках партнерства с китайской компанией Tencent.
Кроме того, согласно документам, на которые ссылается Reuters, компании, связанные с семьей и деловыми партнерами Элис Хуанг, участвовали в финансировании и оснащении китайской индустрии ИИ.