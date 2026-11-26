«У современных технологий искусственного интеллекта нет границ. И чтобы нам сохранить свою идентичность и, более того, не просто сохранить свою идентичность, но и доказывать преимущество наших ценностных ориентиров, безусловно, нужно быть в тренде»,— сказал президент.