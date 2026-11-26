Путин призвал обучать ИИ-модели на отечественных ценностях
В России модели искусственного интеллекта нужно обучать на отечественных ценностях. В противном случае ИИ будет «подсказывать» чужие ценности миллионам людей и формировать у них чужой ценностный код. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на конференции AI Journey.
«У современных технологий искусственного интеллекта нет границ. И чтобы нам сохранить свою идентичность и, более того, не просто сохранить свою идентичность, но и доказывать преимущество наших ценностных ориентиров, безусловно, нужно быть в тренде»,— сказал президент.
Владимир Путин обратился к органам власти всех уровней, учреждениям науки, искусства и культуры с призывом наращивать оцифровку данных для обучения отечественных моделей. Президент отметил, что этот вопрос касается не только технологической самостоятельности страны, но и суверенитета «нашего мышления».