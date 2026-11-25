Накануне в Microsoft объявили режим Code Red (красный код), который предусматривает наивысший приоритет выполнения поставленных задач. Компания намерена усовершенствовать механизмы распределения нагрузки и изолировать трафик внутри отдельных регионов. Для проведения этих работ воспользуются в том числе ИИ-агентами.