Microsoft намерена сократить время устранения сбоев до одного часа
Корпорация Microsoft экстренно приступила к пересмотру механизмов устранения сбоев в работе сервисов и сокращению предельного времени на ликвидацию аварий до одного часа. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на внутренние документы компании. Поводом послужил крупный сбой в работе сервисов Microsoft, случившийся 12-13 ноября.
Инцидент коснулся пользователей в 74 странах. Перебои возникли в работе госучреждений, финансовых компаний и предприятий авиационной отрасли. Microsoft смогла объявить о восстановлении затронутых аварией сервисов только 14 ноября. Причиной ноябрьского сбоя стал не выявленный вовремя программный дефект, приведший к перегрузке серверов. В компании исключили причастность к инциденту хакеров и ИИ-агентов.
Накануне в Microsoft объявили режим Code Red (красный код), который предусматривает наивысший приоритет выполнения поставленных задач. Компания намерена усовершенствовать механизмы распределения нагрузки и изолировать трафик внутри отдельных регионов. Для проведения этих работ воспользуются в том числе ИИ-агентами.