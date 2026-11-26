По словам президента, граждане, в том числе сотрудники органов власти, все чаще обращаются к нейросетям для выполнения рабочих задач, даже если «такие решения не приняты на уровне их организаций». «Нужно понимать, что встраивание искусственного интеллекта в операционные, производственные процессы может носить необратимый характер. Никакими запретами, оргвыводами это уже не остановить»,— добавил Владимир Путин.