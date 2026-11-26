Путин указал на риски «теневого» использования ИИ
Теневое использование искусственного интеллекта влечет риски для персональных данных людей, коммерческой тайны и интеллектуальной собственности бизнеса. Речь идет как о зарубежных, так и об отечественных ИИ-моделях. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на конференции AI Journey.
По словам президента, граждане, в том числе сотрудники органов власти, все чаще обращаются к нейросетям для выполнения рабочих задач, даже если «такие решения не приняты на уровне их организаций». «Нужно понимать, что встраивание искусственного интеллекта в операционные, производственные процессы может носить необратимый характер. Никакими запретами, оргвыводами это уже не остановить»,— добавил Владимир Путин.
Президент России призвал уделить особое внимание инвестициям в создание прикладных типовых продуктов на базе искусственного интеллекта. По его словам, необходимо не просто автоматизировать существующие бизнес-процессы, а перестраивать их для большей эффективности.