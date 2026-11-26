Два итальянца погибли в ходе атаки иранских БПЛА на Кувейт
Власти Кувейта сообщили о гибели двух работников концерна Rheinmetall, занимавшихся ремонтными работами на станции системы ПВО Skyguard. Это произошло во время атаки иранских БПЛА. В результате атаки также ранены пакистанец и один гражданин Кувейта. Им оказывается медицинская помощь. Власти Италии подтвердили гибель своих граждан в Кувейте. Об этом пишет Financial Times.
Газета сообщает, что это первый зарегистрированный случай гибели людей в результате иранских атак с тех пор, как в ноябре Иран и США возобновили обмен ударами через Персидский залив.
Это второе нападение Ирана на цели в Кувейте с начала месяца. Первым стала массированная атака БПЛА по Кувейту, целью которой, как сообщила иранская сторона, была авиабаза Али-ас-Салем, где размещены американские войска. За день до этого ударные беспилотники Корпуса стражей исламской революции поразили радиолокационную станцию США на бахрейнской авиабазе Шейх-Иса. В ответ США ударили по острову Кешм в Ормузском проливе.