Японская Rakuten объявила об утечке финансовой информации клиентов
Онлайн-брокерская компания Rakuten Securities объявила итоги внутреннего расследования хакерского взлома, который произошел в середине ноября. Среди личной информации примерно 1,68 млн клиентов взломанными оказались и данные об остатках средств на счетах по ценным бумагам, сообщает Kyodo.
Одна из крупнейших в Японии онлайн-компаний, занимающихся ценными бумагами, уточнила, что были взломаны около 4,4 млн записей, содержащих имена и адреса. В том числе утекло около 14 тыс. записей с информацией о годовом доходе клиентов, о котором они сообщали самостоятельно.
На данный момент не было подтверждено ни одной несанкционированной транзакции.
17 ноября Rakuten Securities сообщила, что в результате несанкционированного доступа могли быть раскрыты до 15,72 млн записей, включая идентификаторы для входа в систему. Компания предупредила, что до 4,47 млн записей могли содержать имена, адреса и такую информацию, как годовой доход и финансовые активы.