Одна из крупнейших в Японии онлайн-компаний, занимающихся ценными бумагами, уточнила, что были взломаны около 4,4 млн записей, содержащих имена и адреса. В том числе утекло около 14 тыс. записей с информацией о годовом доходе клиентов, о котором они сообщали самостоятельно.