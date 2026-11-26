«Ростелеком» рассказал о потерях бизнеса из-за блокировки платежей Google Play
Российский бизнес может ежемесячно терять около 4,2 млрд руб. из-за блокировки платежной системы Google Play. Такие оценки участников рынка привел в Госдуме заместитель президента — председателя правления «Ростелекома» Дарий Халитов.
Господин Халитов назвал ущерб достаточно существенным. Он добавил, что в России еще предстоит заместить эквайринговые устройства (терминалы для оплаты) и создать отечественный микрочип. Работа в этом направлении уже идет, рассказал зампред «Ростелекома».
10 марта 2022 года Google приостановила поддержку в России платных сервисов Google Play из-за «нарушения в работе системы платежей». Теперь пользователи из России не могут покупать платные приложения и игры, совершать внутриигровые покупки, оформлять или продлевать подписки через Google Play. По-прежнему доступно скачивание бесплатных приложений, также можно использовать и обновлять ранее купленные платные приложения.