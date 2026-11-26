10 марта 2022 года Google приостановила поддержку в России платных сервисов Google Play из-за «нарушения в работе системы платежей». Теперь пользователи из России не могут покупать платные приложения и игры, совершать внутриигровые покупки, оформлять или продлевать подписки через Google Play. По-прежнему доступно скачивание бесплатных приложений, также можно использовать и обновлять ранее купленные платные приложения.