ООО «Т-Шеринг» (входит в контур МКПАО «Т-Технологии», головного юрлица Т-Банка) в конце ноября подало заявку на регистрацию товарного знака «Т-Работа», обнаружил “Ъ” в реестре Роспатента. Товарный знак относится сразу к нескольким классам, включая услуги по подбору персонала и исполнителей для выполнения работ и оказания услуг, рекламы, управления бизнесом, оказания финансовых и страховых услуг и так далее. Поданная заявка может указывать на возможный запуск сервиса онлайн-рекрутинга компанией.