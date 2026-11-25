Чистая прибыль «Группы Астра» по МСФО выросла на 87% за девять месяцев
Чистая прибыль «Группы Астра» по МСФО составила 1,5 млрд рублей за 9 месяцев
Чистая прибыль «Группы Астра» по МСФО составила 1,5 млрд руб. по итогам девяти месяцев 2026 года. Это на 87% больше аналогичного периода годом ранее. Скорректированная чистая прибыль выросла на 66% — до 1,68 млрд руб., указано в отчетности.
«Мы продемонстрировали двузначный рост ключевых показателей, несмотря на высокие ставки, которые сдерживают спрос заказчиков и удлиняют циклы закупок. Итоги года во многом определит IV квартал»,— прокомментировала замгендиректора компании по экономике и финансам Елена Бородкина.
Выручка «Группы Астра» за январь-сентябрь увеличилась на 16% — до 12,08 млрд руб., за третий квартал — на 13%, до 4,3 млрд руб. Скорректированная EBITDA выросла на 38% — до 2,97 млрд руб. Отношение чистого долга к EBITDA к 30 сентября составило 0,56x. Отгрузки компании с начала года достигли 11,9 млрд руб. (+23%), в третьем квартале — 4,6 млрд руб. (+17%).
«Группа Астра» — один из ведущих в России разработчиков инфраструктурного ПО и средств защиты информации. В основе экосистемы компании — Astra Linux.