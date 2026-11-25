Выручка «Группы Астра» за январь-сентябрь увеличилась на 16% — до 12,08 млрд руб., за третий квартал — на 13%, до 4,3 млрд руб. Скорректированная EBITDA выросла на 38% — до 2,97 млрд руб. Отношение чистого долга к EBITDA к 30 сентября составило 0,56x. Отгрузки компании с начала года достигли 11,9 млрд руб. (+23%), в третьем квартале — 4,6 млрд руб. (+17%).