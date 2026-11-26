Конференция AI Journey проходит с 26 по 28 ноября на площадке Сбербанка в Москве. Участники мероприятия обсуждают внедрение интеллектуальных технологий в различные отрасли, их влияние на экономику и общество, а также возможности применения ИИ в научных исследованиях и разработке новых технологических решений. Международный форум проводится ежегодно с 2019 года.