Путин призвал расширить цифровизацию данных для обучения российских моделей ИИ
Президент России Владимир Путин считает необходимым увеличить объем достоверной информации, переводимой в цифровой формат для подготовки отечественных систем искусственного интеллекта. С таким предложением он выступил на международной конференции AI Journey в Москве, где вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым принял участие в обсуждении перспектив развития ИИ.
Господин Путин обратился к федеральным и региональным органам власти, а также научным и культурным учреждениям с призывом активнее формировать цифровые массивы данных. «Это вопрос не только технологической самостоятельности страны, но и суверенитета нашего мышления, наших ценностей»,— подчеркнул президент. Он также выступил за дополнительную поддержку разработки российских суверенных моделей искусственного интеллекта.
Конференция AI Journey проходит с 26 по 28 ноября на площадке Сбербанка в Москве. Участники мероприятия обсуждают внедрение интеллектуальных технологий в различные отрасли, их влияние на экономику и общество, а также возможности применения ИИ в научных исследованиях и разработке новых технологических решений. Международный форум проводится ежегодно с 2019 года.