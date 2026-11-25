«Яндекс» прокомментировал удаление слов об анонимности из соглашения по браузеру
Из лицензионного соглашения «Яндекс Браузера» убрали упоминания об анонимности и обезличенности данных. В «Яндексе» заявили РБК, что изменения носят технический характер.
Новая редакция документа датирована 1 октября 2026 года. Изменения внесли в раздел 5 «Прочие условия и уведомления», обратил внимание CNews. По данным издания, понятие анонимности в лицензионном соглашении существовало с момента основания сервиса в 2013 году. В предыдущей редакции документа от 27 февраля упоминались анонимность данных и их обезличенность, но теперь оба понятия из документа убрали.
В «Яндексе» заверили, что цели обработки данных остались прежними, а объем сбора данных не вырастет. Пользователи «Яндекса» по-прежнему могут отключить отправку статистики и управлять сохраненными данными в настройках браузера. «Мы уточнили формулировки в лицензионном соглашении, чтобы точнее описать данные, которые обрабатывает браузер. Некоторые технические данные могут относиться к персональным, даже если они не связаны с именем человека или его аккаунтом»,— сказали в компании.