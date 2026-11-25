В «Яндексе» заверили, что цели обработки данных остались прежними, а объем сбора данных не вырастет. Пользователи «Яндекса» по-прежнему могут отключить отправку статистики и управлять сохраненными данными в настройках браузера. «Мы уточнили формулировки в лицензионном соглашении, чтобы точнее описать данные, которые обрабатывает браузер. Некоторые технические данные могут относиться к персональным, даже если они не связаны с именем человека или его аккаунтом»,— сказали в компании.