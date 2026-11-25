FT пишет, что фонд создадут для долгосрочных высокорисковых инвестиций в европейские компании, занимающиеся искусственным интеллектом (ИИ) и квантовыми вычислениями. По словам двух европейских чиновников, STEF будет осуществлять более крупные, рискованные и долгосрочные вложения, чем существующие механизмы финансирования ЕС. «Это долгосрочные, стабильные инвестиции в рискованные активы. Это полная противоположность тому, что обычно делает ЕС, и именно поэтому нам это нужно»,— пояснил один из источников.