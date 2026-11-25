FT: ЕС создаст технологический фонд на €50 млрд для конкуренции с США и Китаем
Евросоюз (ЕС) планирует привлечь €50 млрд в новый Суверенный технологический фонд (Sovereign Tech Equity Fund, STEF), сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники. По данным газеты, Брюссель хочет снизить свою зависимость от американских и китайских технологий.
FT пишет, что фонд создадут для долгосрочных высокорисковых инвестиций в европейские компании, занимающиеся искусственным интеллектом (ИИ) и квантовыми вычислениями. По словам двух европейских чиновников, STEF будет осуществлять более крупные, рискованные и долгосрочные вложения, чем существующие механизмы финансирования ЕС. «Это долгосрочные, стабильные инвестиции в рискованные активы. Это полная противоположность тому, что обычно делает ЕС, и именно поэтому нам это нужно»,— пояснил один из источников.
Точные детали финансирования фонда все еще обсуждаются. Один из чиновников заявил, что Еврокомиссия планирует использовать средства ЕС в качестве стартового капитала, который привлечет дополнительные инвестиции из частного сектора «с целью мобилизовать до €6 на каждый вложенный евро». Брюссель также надеется стимулировать инвестиции в новые технологии, в которых европейским компаниям трудно конкурировать с американскими и китайскими. В ЕС рассчитывают, что инвестиции STEF «побудят других инвесторов последовать его примеру».
В сентябре США предложили Китаю обмениваться уведомлениями в области безопасности ИИ. South China Morning Post писала, что Китай, Россия и США обсуждают применение ИИ в ядерной сфере. При этом, по данным Reuters, власти США хотят обязать местные компании сообщать о применении китайского ИИ.