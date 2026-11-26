Путин выступил на пленарном заседании AI Journey в Москве
Президент России Владимир Путин выступил в Москве на пленарном заседании AI Journey — конференции Сбера, посвященной искусственному интеллекту. Форум «Путешествие в мир искусственного интеллекта» проходит с 26 по 28 ноября. Российский президент посещает его ежегодно.
В конференции также участвует президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, прибывший в Москву. Лидеры двух стран провели переговоры в Кремле. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, их общение продолжалось до глубокой ночи и завершилось далеко за полночь. Он назвал беседу плодотворной.