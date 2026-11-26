Глава Минцифры предложил создать открытую платформу по поиску уязвимостей
В России нужно создать открытую для cообщества по информационной безопасности платформу для поиска уязвимостей в отечественных системах, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, это актуально из-за растущей угрозы со стороны ИИ.
Министр убежден, что Россия находится в особенной зоне риска, потому что в стране переходят на собственное ПО, в котором «много открытых компонентов». Он пояснил, что ИИ-модели учатся, анализируя исходный код, который в случае с российскими разработками «доступен очень просто».
«Мы должны научиться использовать возможности доступных нам моделей — и открытых, и российских — для того, чтобы в упреждающем режиме искать эти уязвимости самостоятельно, привлекая к этому большое сообщество»,— сказал господин Шадаев на конференции Tadviser Summit (цитата по ТАСС).
По данным «Лаборатории Касперского», в первом полугодии 2026 года количество DDoS-атак на российские ИТ-компании увеличилось на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число атак программ-вымогателей на ИТ- и телеком-сектор за девять месяцев выросло в 2,6 раза. Наиболее продолжительным DDoS-атакам подвергаются операторы связи, где средняя длительность инцидента достигла 135 минут. Нынешний всплеск стал продолжением тенденции 2025 года, когда рынок фиксировал кратный рост мощности и технической сложности таких атак.