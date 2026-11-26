По данным «Лаборатории Касперского», в первом полугодии 2026 года количество DDoS-атак на российские ИТ-компании увеличилось на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число атак программ-вымогателей на ИТ- и телеком-сектор за девять месяцев выросло в 2,6 раза. Наиболее продолжительным DDoS-атакам подвергаются операторы связи, где средняя длительность инцидента достигла 135 минут. Нынешний всплеск стал продолжением тенденции 2025 года, когда рынок фиксировал кратный рост мощности и технической сложности таких атак.