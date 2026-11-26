Но если спросить его: «А когда это случится?» — я думаю, он не сможет ответить. Потому что на этот процесс влияют еще вещи чисто политические, в которых предсказуемость на сегодняшний день совсем небольшая. Стратегия с зарубежными счетами в целом есть у многих, в основном состоятельных, граждан. Понятно, что в режиме судорожного собирания денег в бюджет эти операции являются лакомым куском. Но дотянуться до них пока ФНС все-таки сложно».