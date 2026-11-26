Зарубежные активы поставили на счетчик
Что грозит владельцам счетов за границей за нарушение отчетности
«Налоговая видит всех и все», — заявил глава ФНС Даниил Егоров. Речь, по его словам, в первую очередь идет о российских налоговых резидентах, которые не отчитываются об открытых зарубежных счетах.
«Они почему-то исходят из такой презумпции, что если мы сейчас об этом не знаем, то мы никогда не узнаем», — отметил Егоров в интервью РБК. Он назвал такой подход «близоруким». Граждане обязаны уведомлять налоговую об открытии или закрытии счетов в иностранных банках. За нарушение этого требования предусмотрен штраф до 5 тыс. руб. Кроме того, служба требует ежегодно подавать отчеты о движении средств по таким счетам.
Но в случае трансграничных операций пока едва ли можно говорить, что налогоплательщики для ФНС — открытая книга, отмечает партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko Александр Ермоленко:
«Мы достаточно открыты внутри страны. Цифровизация дала очень серьезные инструменты: обмен данными внутри ведомств, ФНС уже активно использует искусственный интеллект. Но что касается обмена информацией между государствами, он налажен не так хорошо.
Перед ковидом, когда была деофшоризация в России и налоговая амнистия, между странами шла речь о сотрудничестве в рамках организации противодействия отмыванию [денег] — был запущен обмен данными в автоматическом режиме. Но сейчас это, по понятным причинам, не работает. Более сложная модель — это предоставление информации по запросу. Глава налоговой службы в целом прав: «Не думайте, что это не случится никогда».
Но если спросить его: «А когда это случится?» — я думаю, он не сможет ответить. Потому что на этот процесс влияют еще вещи чисто политические, в которых предсказуемость на сегодняшний день совсем небольшая. Стратегия с зарубежными счетами в целом есть у многих, в основном состоятельных, граждан. Понятно, что в режиме судорожного собирания денег в бюджет эти операции являются лакомым куском. Но дотянуться до них пока ФНС все-таки сложно».
Также глава ФНС напомнил об обязанности российских резидентов уведомлять налоговую о сдаче или продаже недвижимости за рубежом. В частности, в конце октября 2026-го сообщалось, что служба располагает данными о сделках россиян в Объединенных Арабских Эмиратах.
По словам Егорова, ФНС потратила на это «какое-то время». Поскольку «коллеги пока не научились» вписывать российский ИНН при купле-продаже квартиры в Эмиратах, «и нужно было сопоставить данные». Но служба «справляется». Впрочем, остается еще много серых «пятен», на которые ФНС также стоит обратить внимание, отмечает партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин:
«Надеяться, что налоговая что-то не увидит, — достаточно авантюрный подход. Единственный пример — Эмираты. Как я понимаю, там сложилась специфическая история: в этой юрисдикции достаточно активно на рынке недвижимости происходит оплата чеками, которые буквально из рук в руки передаются. И только последнее звено — тот же застройщик — в банке их обналичивает.
Наверное, масштабирование дает, конечно, эффект и пиар. Но старые дедовские методы должны тоже как-то использоваться, и их со счетов сбрасывать не стоит. Это нужно, чтобы не создавалось ощущение: либо ищут там, где светло, либо гоняются за 10 руб., но при этом теряют тысячу. Потому что мы в принципе не знаем цену такого пристального контроля в соотношении с его выгодами».
Автоматический обмен финансовой информацией действует с 2018 года и охватывает 71 государство и девять территорий, включая Арабские Эмираты, Турцию, Казахстан и Гонконг. Но массово в проверках физических лиц этот механизм начали использовать лишь недавно.
Как указывал Forbes, показательным примером стал кейс с Таиландом. Он присоединился к системе автообмена осенью 2025 года. А всего полгода спустя налоговая инспекция выявила незадекларированный доход физлица за 2024 год на сумму порядка 500 тыс. руб. По последним данным ФНС, доля задекларированных доходов, сведения о которых получены через автообмен, в 2022–2024 годах выросла с 92% до 94%.