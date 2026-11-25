Наиболее высокие темпы роста демонстрируют интернет-сервисы, объем которых за девять месяцев достиг 391,5–393,5 млрд руб. (+9%), и Out of Home — 85–86 млрд руб. (+9%), включая наружную рекламу с показателем 72,6–73,4 млрд руб. (+9%). Сегмент видео вырос на 3%, до 213–215 млрд руб. При этом аудио сократилось на 4%, до 16,9–17,1 млрд руб., издательский бизнес — на 5%, до 15,4–15,6 млрд руб., а пресса показала падение на 14%.