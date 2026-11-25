АКАР: рекламный рынок вырос на 6% за девять месяцев
Объем рынка в средствах распространения рекламы за январь—сентябрь вырос на 6% относительно показателя аналогичного периода прошлого года, — до 720–750 млрд руб., следует из пресс-релиза Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). За первое полугодие объем сегмента рекламы составил 445–450 млрд руб., также показав рост на 6% год к году.
Наиболее высокие темпы роста демонстрируют интернет-сервисы, объем которых за девять месяцев достиг 391,5–393,5 млрд руб. (+9%), и Out of Home — 85–86 млрд руб. (+9%), включая наружную рекламу с показателем 72,6–73,4 млрд руб. (+9%). Сегмент видео вырос на 3%, до 213–215 млрд руб. При этом аудио сократилось на 4%, до 16,9–17,1 млрд руб., издательский бизнес — на 5%, до 15,4–15,6 млрд руб., а пресса показала падение на 14%.
Ситуация на региональном рекламном рынке существенно сложнее, отметили в АКАР. За первые три квартала 2026 года объем рынка сократился на 3%, а его объем (без учета московского рынка) в средствах распространения рекламы по пяти сегментам (видео, аудио, издательский бизнес, наружная реклама и интернет-сервисы) составил около 90 млрд руб.