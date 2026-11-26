Путин включил Чернышенко в комиссию по вопросам ИИ
Президент России Владимир Путин подписал указ о включении вице-премьера Дмитрия Чернышенко в состав комиссии при президенте по вопросам развития технологий искусственного интеллекта. Этим же документом из нее исключен Дмитрий Григоренко, который в октябре покинул правительство.
Комиссия была создана в феврале. Среди ее задач — координация деятельности властей, Банка России и организаций по вопросам развития и внедрения технологий искусственного интеллекта. В состав входят представители власти и компаний, в том числе «Сбера» и «Яндекса».
Дмитрий Чернышенко назначен сопредседателем комиссии. Ранее такую же должность занимал Дмитрий Григоренко. Указ вступает в силу со дня подписания.