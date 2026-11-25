Почти две трети участников рынка ЦОД в России столкнулись с нехваткой мощностей
За последний год с нехваткой электричества при строительстве или расширении центров обработки данных (ЦОД) столкнулись 64% участников российского рынка. Такие результаты содержатся в исследовании HIGH ENERGY (входит в ГК ОТР), которое есть в распоряжении «Ъ». В опросе участвовали 1,2 тыс. представителей рынка, в том числе операторы ЦОД, облачные провайдеры, корпоративные заказчики, интеграторы и поставщики оборудования.
Недостаток доступной мощности стал главным препятствием для строительства новых объектов для 48,5% респондентов. На долгое подключение к электросетям указали 33%, на его дороговизну — 27,8%. Из-за нехватки мощности 33,8% участников опроса пришлось отложить запуск ЦОД, а 16,2% — изначально строить менее мощный объект. Строительство приостановили 8,2%, полностью отказались от проектов 2,8%.
Среди компаний, испытавших трудности с электроснабжением, 15,8% сообщили о задержках строительства на 6–12 месяцев, 8,9% — на один-два года, 2,4% — более чем на два года. Чтобы обеспечить проекты энергией, 21,1% участников исследования направляют дополнительные средства в энергетику. Собственную генерацию создают 12,7% опрошенных, еще 37,9% изучают такую возможность. В регионы со свободной мощностью проекты уже перенесли 6,4%.
При этом 61,8% респондентов отмечают, что спрос на серверные мощности продолжает увеличиваться. Основными источниками роста они называют облачные сервисы (43,4%) и искусственный интеллект с машинным обучением (43,3%). Существенное влияние ИИ на потребность ЦОД в электроэнергии видят 64,3%. Усиления энергодефицита к 2030 году ожидают 48,8% участников, включая 17%, прогнозирующих его резкий рост. На улучшение рассчитывают 16,1%.