Среди компаний, испытавших трудности с электроснабжением, 15,8% сообщили о задержках строительства на 6–12 месяцев, 8,9% — на один-два года, 2,4% — более чем на два года. Чтобы обеспечить проекты энергией, 21,1% участников исследования направляют дополнительные средства в энергетику. Собственную генерацию создают 12,7% опрошенных, еще 37,9% изучают такую возможность. В регионы со свободной мощностью проекты уже перенесли 6,4%.