Финляндия закрыла границу с Россией до конца 2028 года
Правительство Финляндии продлило на два года действие закона о временных мерах по борьбе с несанкционированным въездом. На основании этого закона в 2023 году страна закрыла сухопутные погранпереходы с Россией. Закон вступит в силу 1 декабря и будет действовать до 31 декабря 2028 года. Об этом сообщила пресс-служба МВД Финляндии.
«Пункты пропуска на сухопутной границе Финляндии и России закрыты с 15 декабря 2023 года. В настоящее время ситуация не позволяет открыть восточную границу»,— отмечается в пресс-релизе.
Глава МВД Финляндии Мари Рантанен указала на угрозу несанкционированного въезда в страну на восточной границе. Опасения финских властей основываются на информации от пограничной службы и других органов безопасности, отмечается в пресс-релизе.
Осенью 2023 года Финляндия поэтапно закрыла наземные пункты пропуска на границе с Россией из-за наплыва мигрантов. Власти заявили о причастности России к ситуации. Позже ограничения бессрочно продлили. С 16 ноября 2026 года правительство Финляндии ужесточило ограничения на въезд в страну для граждан России, в том числе спортсменов. Согласно решению, краткосрочная трудовая деятельность по визе, в том числе в области профессионального спорта, будет разрешена, если она необходима для национальных интересов Финляндии.