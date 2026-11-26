Осенью 2023 года Финляндия поэтапно закрыла наземные пункты пропуска на границе с Россией из-за наплыва мигрантов. Власти заявили о причастности России к ситуации. Позже ограничения бессрочно продлили. С 16 ноября 2026 года правительство Финляндии ужесточило ограничения на въезд в страну для граждан России, в том числе спортсменов. Согласно решению, краткосрочная трудовая деятельность по визе, в том числе в области профессионального спорта, будет разрешена, если она необходима для национальных интересов Финляндии.