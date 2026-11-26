Путин предложил обновить национальную стратегию развития ИИ, рассчитанную до 2036 года.

Россия будет стремиться, чтобы внедрение ИИ в стране было более массовым и охватывало все сферы экономики и жизни людей.

ИИ-агенты уже становятся участниками общественных и деловых отношений, формируют «агентную экономику», нужно установить для них пределы полномочий.

ИИ-технологии могут помочь России преодолеть ограничения демографических и трудовых ресурсов и усилить ее потенциал.

Россия не должна попасть в ситуацию, когда извне «нажимают кнопку, и все перестает работать». Нельзя допустить, чтобы ИИ хоть когда-то и кем-то использовался против России.

Если ИИ-модель обучена на чужих ценностях, то она незаметно подсказывает эти ценности миллионам людей, формирует их сознание. Россия должна сама контролировать безопасность, качество и поведение отечественных фундаментальных ИИ-моделей.

Россия делает ставку на суверенные фундаментальные модели ИИ, продолжит заниматься их развитием. Развитие ИИ требует колоссальных инвестиций, их окупаемость не гарантирована, банки должны это учитывать.

Для всех мобильных ОС в России должно быть окно выбора из ИИ-приложений, в том числе отечественных.

Все больше сотрудников не хотят работать по старинке и используют ИИ для рабочих задач, но теневое применение нейросетей влечет риски для персональных данных и коммерческой тайны.

ИИ может стать еще более мощным оружием в руках человека, в том числе в военной сфере.

Путин поручил развивать крупные и малые атомные электростанции для обеспечения энергией технологий ИИ.

Путин предложил разработать систему государственно-частного партнерства для быстрого возведения ЦОДов.

Путин поручил выстроить эффективную защиту граждан и инфраструктуры от угроз ИИ, но без избыточных запретов. Нужно установить пределы полномочий ИИ-агентов — те шаги, которые они не должны выполнять бесконтрольно и без человека.