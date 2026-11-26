Путин поручил развивать крупные и малые АЭС для технологий ИИ
Президент России Владимир Путин поручил развивать крупные и малые атомные электростанции для обеспечения энергией технологий искусственного интеллекта. Об этом президент заявил во время выступления на конференции AI Journey.
«Речь о строительстве центров обработки данных, о модернизации электросети, о внедрении энергоэффективных решений и систем охлаждения. И, конечно, нужно развивать энергомощности, в том числе атомную генерацию, крупные и малые АЭС»,— сказал президент.
Кроме того, президент предложил разработать систему государственно-частного партнерства, которая позволит быстрее возводить новые центры обработки данных (ЦОД), необходимые для развития ИИ.
В России эксплуатируется 11 атомных электростанций. До этого президент отмечал, что потенциал атомной энергетики позволит последовательно расширять вычислительные мощности для искусственного интеллекта. В «Росатоме» отмечали растущий запрос на АЭС малой мощности, который наблюдается по всему миру.