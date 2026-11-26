Выходцы из xAI Илона Маска запустили ИИ-стартап для предсказания будущего
Трое сооснователей xAI Илона Маска открыли компанию Epochal, которая намерена научить искусственный интеллект предсказывать будущее. Как сообщает Bloomberg, цель стартапа — разработать ИИ-модель для помощи в принятии решений. Проект основали Чжан Годун, Дай Цзыхан и Мануэль Кройс.
Как заявили в Epochal, ее первый продукт уже разработан: ИИ-агенты получают доступ к интернет-архиву и могут искать информацию в том виде, в каком она существовала на определенную дату. Компания назвала инструмент «порталом времени». Его задача — «моделировать прошлое и учить ИИ предсказывать будущее», отмечается в заявлении.
Основатели Epochal покинули xAI после ее объединения со SpaceX в феврале. Как отметили участники проекта, к ним присоединились бывшие сотрудники xAI, OpenAI, Anthropic и Google DeepMind. По информации источника Bloomberg, Чжан Годун вложил в проект $100 млн собственных средств. Представитель Epochal отказался комментировать вопросы финансирования.