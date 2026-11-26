Как заявили в Epochal, ее первый продукт уже разработан: ИИ-агенты получают доступ к интернет-архиву и могут искать информацию в том виде, в каком она существовала на определенную дату. Компания назвала инструмент «порталом времени». Его задача — «моделировать прошлое и учить ИИ предсказывать будущее», отмечается в заявлении.