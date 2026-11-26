«Уже сегодня ИИ-агенты начинают взаимодействовать между собой. Они фактически становятся участниками общественных и деловых отношений, то есть формируют агентную экономику», — отметил Владимир Путин на конференции AI Journey. Глава государства добавил, что для ИИ-агентов нужно установить пределы полномочий и прописать те действия, которые они не смогут выполнить без участия человека.