Путин: нужно разработать правовые нормы для ИИ-агентов
Нужно разработать правовые нормы для ИИ-агентов, поскольку они становятся участниками делового рынка, заявил президент Владимир Путин. По его словам, модели искусственного интеллекта уже заключают договоры и совершают платежи, то есть создают «агентную экономику».
«Уже сегодня ИИ-агенты начинают взаимодействовать между собой. Они фактически становятся участниками общественных и деловых отношений, то есть формируют агентную экономику», — отметил Владимир Путин на конференции AI Journey. Глава государства добавил, что для ИИ-агентов нужно установить пределы полномочий и прописать те действия, которые они не смогут выполнить без участия человека.
В случае ошибок искусственного интеллекта (ИИ) президент предложил настроить «инструменты страхования ответственности» для разработчика и сервиса, применяющего системы. Договориться о правилах и предложить их правительству должны цифровые платформы, банки, деловые объединения и альянс искусственного интеллекта, сказал президент.