Песков: Путин и Токаев глубоко погрузятся в тему ИИ на конференции «Сбера»
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев глубоко погрузятся в тему искусственного интеллекта (ИИ) во время посещения конференции Сбербанка AI Jouney 2026. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Господин Песков уточнил, что главы обоих государств выступят на мероприятии. Перед этим, по его словам, состоятся «брифинг и глубокое погружение двух президентов в тему искусственного интеллекта, основные акценты, связанные с развитием этих технологий в настоящее время».
Международная конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey) пройдет в штаб-квартире «Сбера» в Москве 26-28 ноября.