Господин Песков уточнил, что главы обоих государств выступят на мероприятии. Перед этим, по его словам, состоятся «брифинг и глубокое погружение двух президентов в тему искусственного интеллекта, основные акценты, связанные с развитием этих технологий в настоящее время».