Россия и Вьетнам провели совместные киберучения на онлайн-полигоне, в ходе которых специалисты двух стран протестировали механизмы обнаружения компьютерных атак и взаимодействия при реагировании на инциденты. В учениях приняли участие шесть команд — по три от каждой страны. Организатором киберучений выступило Минцифры РФ, соорганизаторами — МИД РФ и Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ). О мероприятии «Ъ» рассказали партнеры мероприятия — проект «Кибердом» (объединяет ИБ-комьюнити, бизнес и государство).