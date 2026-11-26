Россия и Вьетнам провели совместные киберучения
Россия и Вьетнам провели совместные киберучения на онлайн-полигоне, в ходе которых специалисты двух стран протестировали механизмы обнаружения компьютерных атак и взаимодействия при реагировании на инциденты. В учениях приняли участие шесть команд — по три от каждой страны. Организатором киберучений выступило Минцифры РФ, соорганизаторами — МИД РФ и Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ). О мероприятии «Ъ» рассказали партнеры мероприятия — проект «Кибердом» (объединяет ИБ-комьюнити, бизнес и государство).
Основными целями киберучений стали развитие и укрепление международного опыта в сфере киберзащиты инфраструктуры РФ и Вьетнама от целевых кибератак, отработка взаимодействия и обмена сведениями при инцидентах, говорят в «Кибердоме». «Мы проводим киберучения на полигоне, который позволяет не просто моделировать атаки, а видеть их последствия на физических объектах и отрабатывать реагирование в условиях, приближенных к реальным»,— объясняет заместитель гендиректора «Кибердома» Александра Шадюк.
В состав команд вошли представители национальных центров реагирования на компьютерные инциденты (CERT), центров мониторинга информационной безопасности (SOC) и отраслевые эксперты. Участники отрабатывали обнаружение атак, устранение уязвимостей и ликвидацию последствий атак на инфраструктуру, а также передачу уведомлений в ГосСОПКА (Госсистема обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак).
Замглавы Минцифры Александр Шойтов отметил, что «тренировки направлены на совершенствование навыков выявления атак и повышение эффективности взаимодействия профильных специалистов». В НКЦКИ подчеркнули, что ключевая задача учений — отработка всей цепочки реагирования. В МИД России рассматривают учения как практическое развитие двусторонних договоренностей: «Сотрудничество с Вьетнамом имеет перспективы дальнейшего расширения, в том числе за счет привлечения новых международных партнеров».