CBS: двух партнеров Nvidia в США контролирует Китай
Американская компания Nvidia поставляет передовые чипы как минимум двум компаниям в Калифорнии, которые контролируют китайские фирмы, выяснила CBS News. Речь идет о RiCloud AI и Aivres. Экспорт наиболее совершенных чипов Nvidia в Китай ограничен американскими властями.
RiCloud AI принадлежит шэньчжэньской Yuxing InfoTech Investment Holdings. Статус привилегированного партнера Nvidia дает ей приоритетный доступ к чипам, программам и техподдержке. Американские власти не обвиняли RiCloud и Yuxing в нарушениях.
Aivres прежде носила название китайской материнской компании Inspur. Его сменили после включения китайских компаний группы в черный список США в марте 2023 года. Сама Aivres под эти ограничения не попала и имеет высший партнерский статус Nvidia.
По данным The New York Times, с апреля 2024-го по февраль 2026 года Aivres экспортировала в Юго-Восточную Азию компьютеры с чипами Blackwell примерно на $3 млрд. Получателями стали Megaspeed и Aolani в Малайзии, оказывающие облачные ИИ-услуги китайским Alibaba и ByteDance.