Джеймс Рассел получил диплом бакалавра в портлендском Рид-колледже в 1953 году. За всю карьеру он запатентовал почти 70 технологий, самой известной из которых стала система цифровой оптической записи и воспроизведения информации. Ее он разрабатывал в 1960-х — начале 1970-х годов, пытаясь найти аналог виниловым проигрывателям, качество звука которых ему не нравилось.