Умер создатель первого прототипа DVD-дисков Джеймс Рассел
Американский физик и изобретатель Джеймс Торренс Рассел скончался в возрасте 95 лет, сообщила The Seattle Times. Созданные им в 1970-х разработки легли в основу технологий компакт-дисков CD и DVD.
По данным издания, физик умер в городе Белвью штата Вашингтон, где он проживал последние 20 лет. Когда именно он скончался, газета не уточняет.
Джеймс Рассел получил диплом бакалавра в портлендском Рид-колледже в 1953 году. За всю карьеру он запатентовал почти 70 технологий, самой известной из которых стала система цифровой оптической записи и воспроизведения информации. Ее он разрабатывал в 1960-х — начале 1970-х годов, пытаясь найти аналог виниловым проигрывателям, качество звука которых ему не нравилось.
Позднее его наработки лицензировали компании Sony и Philips. Именно на их основе были разработаны первые диски CD-ROM, DVD и Blu-ray. Джеймс Рассел ни разу не получил авторских отчислений. Сам он признавался, что не переживал из-за отсутствия признания его заслуг, пишет The Seattle Times.