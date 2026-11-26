Bloomberg: SAP сократит 10 тыс. рабочих мест после внедрения ИИ
Немецкий разработчик программного обеспечения SAP готовит сокращение не менее 10 тыс. рабочих мест при перестройке бизнеса под искусственный интеллект, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, реорганизация затронет как минимум 9% персонала компании.
Масштаб сокращений еще обсуждается: итоговое число может измениться после переговоров с представителями работников. Все подразделения должны определить, где возможны сокращения. Особое внимание уделяется разработке продуктов, инженерным подразделениям и продажам.
Глава SAP Кристиан Кляйн стремится встроить ИИ-инструменты в приложения компании. Руководство продолжит менять процессы разработки и продажи продуктов, рассказали собеседники агентства. Сама SAP отказалась комментировать, планирует ли она сокращения.
Всего в SAP работают более 110 тыс. человек. Больше всего сотрудников приходится на Германию, где совет работников договорился о гарантиях занятости до 2028 года. При реорганизации 2024 года компания в основном использовала добровольные увольнения и переобучение.