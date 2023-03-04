Закрытие неба над Петербургом, атака на брянские села и запуск БКЛ

Инициативы недели

Президент РФ Владимир Путин обсудил с членами Совбеза антитеррористическую защищенность.

Президент РФ Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным приняли участие в запуске Большой кольцевой линии.

Казахстан закрыл торговое представительство в России.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Центральную Азию провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

Парламент Финляндии одобрил вступление страны в НАТО.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

«Транснефть» остановила прокачку нефти в Польшу из-за отсутствия оплаты.

Роскомнадзор сообщил об ограничениях на использование WhatsApp, WeChat и Microsoft Teams в банках.

Райффайзенбанк приостановил открытие валютных счетов новым юридическим лицам.

Минобрнауки инициировало проверку в РУДН из-за стенда с украинскими флагами.

С лета 2023 года Грузия будет производить от 1 тыс. до 1,5 тыс. разведывательных и боевых дронов ежегодно.

Самарского депутата Михаила Абдалкина, слушавшего послание президента с лапшой на ушах, предложили исключить из КПРФ.

По букве закона

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий использование иностранных слов в речи чиновников и в официальных документах.

Россия денонсировала Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию и договоры Совета Европы.

Экс-советник гендиректора «Роскосмоса», бывший спецкор «Ъ» и «Ведомостей» Иван Сафронов этапирован в ИК-7 в Красноярском крае.

Суд в Минске признал виновным в контрабанде лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого и приговорил его к десяти годам лишения свободы.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства одного из разработчиков вакцины «Спутник V».

Цитаты недели

«Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление» (президент России Владимир Путин о нападении на брянские села).

«Москва и Дели — последовательные противники таких неоколониальных практик, как нелегитимные односторонние санкции, угрозы, шантаж» (глава МИД РФ Сергей Лавров на полях встречи министров иностранных дел G20 в Индии).

«Правда все равно пробьет себе дорогу, как бы ее ни пытались скрыть» (замглавы МИД РФ Сергей Рябков на Конференции по разоружению в Женеве).

«Это, скажем так, псевдосубкультура, которая идет со знаком "минус"» (пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков о «ЧВК Рёдан»).

«Мы должны дать Украине все, что ей нужно, чтобы победить» (генсек НАТО Йенс Столтенберг на международной конференции в Хельсинки).

Цифры недели

Беспилотники атаковали объекты в нескольких регионах России. Один БПЛА упал в Московской области в 100 м от газокомпрессорной станции «Газпрома».

Бельгия заморозила российские активы на рекордную сумму €58 млрд.

Турция снизила импорт российского газа на 18%.

Нефтегазовые доходы РФ в феврале выросли по сравнению с январем на 22,5%, до 521,2 млрд руб.

Бизнесмен Олег Дерипаска предложил в два раза сократить число чиновников и силовиков.

Минтруд РФ анонсировал индексацию соцпенсий на 3,3% с 1 апреля.

Внедрение искусственного интеллекта в РФ отстает от мирового уровня в три раза.

Стоимость «Яндекса» за год снизилась в 1,7 раза, однако компания осталась самой дорогой в рунете по версии Forbes.

ЦБ РФ планирует до мая сократить 1 тыс. сотрудников.

Производство автомобилей в России рухнуло за 2022 год на 60%.

Экспортная выручка российских IT-компаний упала на 17%.

В 2022 году в России вышло на 10% меньше экземпляров газет и на 3,4% меньше журнальных номеров.

Спрос на «Виагру» в России вырос за три дня на 50%.

Отставки и назначения

Президент РФ Владимир Путин назначил Дмитрия Грибкова помощником секретаря Совбеза.

Зампред ВЭБ.РФ Наталья Тимакова переходит на работу в Московскую школу управления «Сколково» на должность директора по развитию.

Сделки недели

Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» выменял у «Чикаго» Патрика Кейна.

Германия решила купить у Швейцарии законсервированные танки Leopard 2.

Российский Кредит Европа банк закрыл сделку по покупке Икано-банка, подконтрольного шведской группе IKEA.