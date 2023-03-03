В Белоруссии нобелевского лауреата Алеся Беляцкого приговорили к 10 годам колонии

Суд в Минске признал виновным в контрабанде лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого, который находится под стражей с июля 2021 года, и приговорил его к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Белоруссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алесь Беляцкий

Фото: Сергей Васильев, Коммерсантъ Алесь Беляцкий

Фото: Сергей Васильев, Коммерсантъ

По версии прокуратуры Белоруссии, Алесь Беляцкий вместе с другими правозащитниками — Владимиром Лабковичем, Валентином Стефановичем и Дмитрием Соловьевым — в составе организованной группы обналичил деньги на сумму €201 тыс. и $54 тыс., поступившие от иностранных структур и фондов, для «незаконной деятельности и финансирования» белорусской правозащитной организации «Весна».

Валентина Стефановича приговорили к девяти годам лишения свободы, Владимира Лабковича — к семи годам, Дмитрия Соловьева — к восьми годам лишения свободы. Дело возбуждено по статьям «контрабанда», а также «организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».

Гособвинение просило суд назначить Беляцкому 12 лет лишения свободы, Стефановичу — 11 лет, Лабковичу — девять лет, Соловьеву — десять лет, с отбыванием каждого в исправительной колонии усиленного режима со штрафом $66 тыс. каждому.

Правозащитников также обвинили в уклонении при уплате налогов в 2013-2020 годах на общую сумму более $45 тыс.. Согласно обвинению, Беляцкий и его коллеги руководили «Весной» после ликвидации организации Верховным судом Белоруссии в 2003 году, не зарегистрировав центр в качестве налогоплательщика и не подавав документы в налоговую.

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