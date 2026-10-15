Модели вошли в образ
Рост российского рынка компьютерного зрения в 2026 году может замедлиться
В 2026 году рынок компьютерного зрения в России вырастет на 29%, до 28,4 млрд руб., в основном за счет систем распознавания видео на производстве, транспорте и в умном городе. Сейчас крупнейшим заказчиком технологий компьютерного зрения является государство. В дальнейшем темпы роста рынка могут снизиться: готовые крупные модели уже хорошо распознают объекты и не требуют больших наборов данных, считают аналитики.
Российский рынок компьютерного зрения в 2026 году вырастет на 29%, до 28,4 млрд руб., прогнозируют в аналитическом агентстве AIANA. В основном это произойдет за счет систем детекции и видеоаналитики на производстве и в управлении умным городом и транспортом. Однако в ближайшие годы темп роста рынка может заметно снизиться, считают в компании.
Мощные новые модели (Qwen-VL, Grok 2 Vision, Llama 3.2 Vision) уже хорошо решают задачи детекции объектов на видео, отмечают в AIANA. Им не нужны большие и специфичные датасеты для обучения и дообучения, и они работают «из коробки», поэтому организациям проще и дешевле их внедрять. «Часть денег уйдет от специализированных разработчиков компьютерного зрения к поставщикам универсальных моделей»,— добавили аналитики.
В 2025 году рынок компьютерного зрения вырос на 43%, тогда как рынок ИИ в целом прибавил 30%. AIANA считала объем по выручке 125 компаний реестра, раскрывших выручку от решений компьютерного зрения за 2025 год без НДС, на основе бухгалтерской отчетности, госзакупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, таможенной статистики и корпоративных раскрытий. Рост 2025 года оказался концентрированным. Две первые компании («Фалькон Тех» и NVI Solutions) из рейтинга дали половину всего прироста сегмента, 3,3 млрд из 6,7 млрд руб. Почти половину выручки, 49,6%, дает анализ видеопотока.
316,1 миллиарда рублей
составил объем ИИ-рынка в России в 2025 году, по данным AIANA
По данным AIANA, быстрее всего растет сегмент распознавания объектов (+56%), его доля составляет 25,2%. Распознавание лиц занимает 11,8% и растет медленнее всех крупных направлений (+24%). Крупнейшим заказчиком технологий компьютерного зрения является государство, обеспечивая 32,5% выручки рынка, еще 22% приходится на безопасность и оборону, 11% — на транспорт и логистику, 11% — на ЖКХ и умный город.
Концентрация выручки у нескольких игроков не означает, что спрос существует только у двух-трех поставщиков, предупреждает руководитель направления ИИ ИТ-холдинга Т1 Сергей Голицын. По его словам, крупные проекты в безопасности и инфраструктуре по своей природе достаются ограниченному числу компаний, способных развернуть и сопровождать систему такого масштаба. «У коммерческого рынка другая модель роста: сначала решение доказывает эффективность на одном объекте, затем его распространяют на десятки или сотни объектов»,— добавляет он.
Среди ключевых драйверов будущего роста гендиректор ГК ЦРТ Дмитрий Дырмовский называет появление VLM (Vision Language Model, визуально-языковых моделей). Ключевая особенность VLM — способность не просто фиксировать события, но и понимать их смысл, выстраивая смысловые связи, а также давать развернутые ответы на вопросы о происходящем, подобно человеку.
Тем не менее в 2026 году рост рынка может замедлиться, так как проекты по внедрению видеоаналитики, если они не имеют понятного ROI или не направлены на снижение конкретных расходов, будут откладываться до следующих периодов с более благоприятной экономической конъюнктурой, отмечает гендиректор Ivideon Заур Абуталимов. «Однако фундаментальные драйверы роста сохранятся. Мы ожидаем дальнейшего развития видеоаналитики в облаке, которое делает ее доступной для бизнеса любого масштаба, гибридных решений и обработки данных на периферии, а также усиления специализации под конкретные отрасли»,— добавил он.
Газета «Коммерсантъ» №191от 15.10.2026, стр. 7