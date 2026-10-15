Модели вошли в образ

В 2025 году рынок компьютерного зрения вырос на 43%, тогда как рынок ИИ в целом прибавил 30%. AIANA считала объем по выручке 125 компаний реестра, раскрывших выручку от решений компьютерного зрения за 2025 год без НДС, на основе бухгалтерской отчетности, госзакупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, таможенной статистики и корпоративных раскрытий. Рост 2025 года оказался концентрированным. Две первые компании («Фалькон Тех» и NVI Solutions) из рейтинга дали половину всего прироста сегмента, 3,3 млрд из 6,7 млрд руб. Почти половину выручки, 49,6%, дает анализ видеопотока.