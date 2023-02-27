Наталья Тимакова уволится с должности зампреда ВЭБ.РФ и перейдет в школу управления «Сколково»

Зампред ВЭБ.РФ Наталья Тимакова с 1 марта переходит на работу в Московскую школу управления «Сколково». Она займет должность директора по развитию. Госпожа Тимакова сказала РБК, что «пришло время попробовать себя на новом направлении».
Наталья Тимакова
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
В должности директора она, в частности, будет отвечать за развитие новых образовательных проектов и новую стратегию школы «в текущих условиях», заявил источник РБК в Сколково. Наталья Тимаковой уже 4,5 года входит в состав совета директоров школы управления, а ВЭБ.РФ — один из кредиторов организации.
До прихода в ВЭБ.РФ Наталья Тимакова десять лет проработала замруководителя аппарата правительства при Дмитрии Медведеве (в 2008–2012-м, затем с 2012 по 2018 год). До этого возглавляла пресс-службу президента (2002–2008). Она перешла на пост зампреда ВЭБа в сентябре 2018 года. В интервью «Ъ» госпожа Тимакова рассказывала, что «хотела сменить род деятельности и попробовать себя вне пределов госслужбы».