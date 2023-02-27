«Транснефть» остановила прокачку нефти в Польшу из-за отсутствия оплаты

Российская компания «Транснефть», один из операторов трубопровода «Дружба», сообщила, что остановила транспортировку нефти в направлении Польши. Компания должна была прокачать нефть на польские НПЗ в конце февраля, но маршрутные поручения не были оформлены и оплачены. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

По словам представителя компании, «Транснефть» транспортирует сырье за рубеж на основании экспортного графика, утверждаемого в Минэнерго России и оформленных грузоотправителями маршрутных поручений.

«Маршрутные поручения с подтвержденным ресурсом и оплатой транзита оформлены не были. Кроме того, были внесены оперативные изменения в график, исключающие поставки для польских потребителей. В связи с этим транспортировка нефти в направлении Польши "Транснефтью" не осуществляется»,— сообщил Игорь Демин.

25 февраля польская Orlen заявила о прекращении поставок нефти из России. Она получала нефть по соглашению с «Татнефтью». Глава компании Orlen Даниэль Обайтек заявил, что только 10% сырья поступало из России, а эти поставки можно заменить сырьем с других направлений.

В «Транснефти» говорили, что в феврале готовы поставить 20 тыс. тонн нефти из Казахстана через Россию, Белоруссию, Польшу в Германию по северной ветке «Дружбы». Польша согласилась принимать российскую нефть и закупила 500 тыс. тонн сырья в январе.

5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на морские партии российской нефти. Запрет не касается транспортировки по трубопроводу «Дружба». Однако Германия и Польша заявили, что добровольно откажутся от нефти из России с начала 2023 года.

Анастасия Ларина