Внедрение искусственного интеллекта в России отстает от мирового уровня в три раза

Уровень внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в России в три раза меньше мирового. Об этом рассказал директор направления «Цифровая трансформация отраслей» АНО «Цифровая экономика» Алексей Сидорюк на Агропромышленной конференции «День Агро», организованной ИД «Коммерсантъ».

Согласно данным исследования «Искусственный интеллект в сельском хозяйстве», которые привел господин Сидорюк, в 2021 году 34% респондентов планировали внедрять технологии ИИ и только 16% ими уже пользовались. В остальном мире ИИ стал доминировать еще в 2020-м (52% пользователей). По данным господина Сидорюка, больше половины собственников бизнеса в России не знают об эффективных ИИ-решениях и их эффектах.

«Наша наука достаточно сильно отстает по сравнению с Китаем и США, но мы достаточно успешно имплементируем решения, которые уже есть на базе open source,— рассказал эксперт.— Но почему-то с наличием этих технологий, беспилотных дронов, компьютерного зрения и так далее это все достаточно тяжело внедряется. Зачастую собственники предприятий недокоммуницированы об эффектах внедрения ИИ, о наличии российских решений. Все это находится в серой зоне и передается по сарафанному радио».

Согласно данным исследования, в рамках которого были проанализированы 32 существующих отечественных решения, ИИ способен на 3% увеличить объемы производства продукции животноводства, на 4% повысить урожайность растениеводства и на 5% нарастить количество собранной продукции. Сейчас ИИ в российском сельском хозяйстве внедряют в основном крупные компании, а наиболее распространенный сценарий связан с мониторингом сельхозугодий и выращиванием культур с помощью компьютерного зрения, а также с использованием систем интеллектуального принятия решений в управлении.