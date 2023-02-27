Иван Сафронов этапирован в ИК-7 в Красноярском крае

Экс-советник гендиректора «Роскосмоса», бывший спецкор «Ъ» и «Ведомостей» Иван Сафронов, осужденный на 22 года по делу о госизмене, сообщил, что был этапирован из московского СИЗО «Лефортово» в исправительную колонию №7, которая расположена в селе Арейское Красноярского края.

«Мой маршрут из Москвы ("Лефортово") до Красноярска занял примерно три недели, что считается быстрым. Я увидел многих людей, побывал в различных тюрьмах и транзитках, сменил бог знает сколько "столыпиных". Но я, как и прежде, могу сказать с уверенностью: жизнь, несмотря ни на что, есть везде»,— сообщил Иван Сафронов в письме, опубликованном в Telegram-канале, созданном в его поддержку.

Сейчас он находится в карантинном отряде и ждет распределения в постоянный отряд.

7 июля 2020 года Иван Сафронов, который в то время был советником «Роскосмоса», был задержан, а затем арестован по обвинению в сотрудничестве с разведками Чехии и Германии. 5 сентября 2022 года Мосгорсуд признал его виновным в двух эпизодах госизмены и приговорил к 22 годам колонии строгого режима и штрафу 500 тыс. руб. Иван Сафронов провел в СИЗО два года. Это время было учтено при вынесении приговора.

В декабре 2022 года первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор законным. После судебное решение вступило в законную силу. Защита обещала обжаловать решение Мосгорсуда в вышестоящих инстанциях. Сам Иван Сафронов вины по делу не признал.

Подробнее о заседании апелляционного суда по делу Ивана Сафронова — в материале «Ивана Сафронова осудили на этап».

Эрдни Кагалтынов