Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Иван Сафронов этапирован в ИК-7 в Красноярском крае

Экс-советник гендиректора «Роскосмоса», бывший спецкор «Ъ» и «Ведомостей» Иван Сафронов, осужденный на 22 года по делу о госизмене, сообщил, что был этапирован из московского СИЗО «Лефортово» в исправительную колонию №7, которая расположена в селе Арейское Красноярского края.

«Мой маршрут из Москвы ("Лефортово") до Красноярска занял примерно три недели, что считается быстрым. Я увидел многих людей, побывал в различных тюрьмах и транзитках, сменил бог знает сколько "столыпиных". Но я, как и прежде, могу сказать с уверенностью: жизнь, несмотря ни на что, есть везде»,— сообщил Иван Сафронов в письме, опубликованном в Telegram-канале, созданном в его поддержку.

Сейчас он находится в карантинном отряде и ждет распределения в постоянный отряд.

7 июля 2020 года Иван Сафронов, который в то время был советником «Роскосмоса», был задержан, а затем арестован по обвинению в сотрудничестве с разведками Чехии и Германии. 5 сентября 2022 года Мосгорсуд признал его виновным в двух эпизодах госизмены и приговорил к 22 годам колонии строгого режима и штрафу 500 тыс. руб. Иван Сафронов провел в СИЗО два года. Это время было учтено при вынесении приговора.

В декабре 2022 года первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор законным. После судебное решение вступило в законную силу. Защита обещала обжаловать решение Мосгорсуда в вышестоящих инстанциях. Сам Иван Сафронов вины по делу не признал.

Подробнее о заседании апелляционного суда по делу Ивана Сафронова — в материале «Ивана Сафронова осудили на этап».

Эрдни Кагалтынов

Фотогалерея

Дело Ивана Сафронова — фотогалерея

Предыдущая фотография
Иван Сафронов был задержан по дороге на работу 7 июля 2020 года по подозрению в госизмене

Иван Сафронов был задержан по дороге на работу 7 июля 2020 года по подозрению в госизмене

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В тот же день Лефортовский районный суд Москвы арестовал его на два месяца. Иван Сафронов был помещен в СИЗО «Лефортово»

В тот же день Лефортовский районный суд Москвы арестовал его на два месяца. Иван Сафронов был помещен в СИЗО «Лефортово»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

По версии ФСБ, озвученной адвокатами журналиста, в 2017 году господин Сафронов якобы передал спецслужбам Чехии информацию о поставках оружия из России в Африку и действиях военных РФ на Ближнем Востоке

По версии ФСБ, озвученной адвокатами журналиста, в 2017 году господин Сафронов якобы передал спецслужбам Чехии информацию о поставках оружия из России в Африку и действиях военных РФ на Ближнем Востоке

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В поддержку Ивана Сафронова выступили многие журналисты и общественные деятели, которые в день его задержания провели серию одиночных пикетов у здания ФСБ&lt;br> На фото: корреспондент «Ъ» Александр Черных на Лубянке

В поддержку Ивана Сафронова выступили многие журналисты и общественные деятели, которые в день его задержания провели серию одиночных пикетов у здания ФСБ
На фото: корреспондент «Ъ» Александр Черных на Лубянке

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Всех участников пикетов, около 30 человек, задержали. Среди них были журналисты «Ъ», «Ведомостей», «Проекта» и Reuters, правозащитники из «Трансперенси Интернешнл Россия» (организация внесена в реестр иноагентов) &lt;br> На фото: задержание телеведущей Ксении Собчак

Всех участников пикетов, около 30 человек, задержали. Среди них были журналисты «Ъ», «Ведомостей», «Проекта» и Reuters, правозащитники из «Трансперенси Интернешнл Россия» (организация внесена в реестр иноагентов)
На фото: задержание телеведущей Ксении Собчак

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сам Иван Сафронов вину не признал и связывал свой арест с журналистской деятельностью. Доступа к гостайне он не имел

Сам Иван Сафронов вину не признал и связывал свой арест с журналистской деятельностью. Доступа к гостайне он не имел

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Расследованием дела Сафронова занялся следователь ФСБ Александр Чабан

Расследованием дела Сафронова занялся следователь ФСБ Александр Чабан

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

13 июля журналисту предъявили обвинение в госизмене. «Предъявленное обвинение Ивану непонятно. Неясно кем, по версии следствия, был завербован Иван, какие сведения, кому и как передавал, а также в какое время», — пояснил адвокат Иван Павлов (внесен Минюстом в реестр иноагентов)

13 июля журналисту предъявили обвинение в госизмене. «Предъявленное обвинение Ивану непонятно. Неясно кем, по версии следствия, был завербован Иван, какие сведения, кому и как передавал, а также в какое время», — пояснил адвокат Иван Павлов (внесен Минюстом в реестр иноагентов)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В это время у СИЗО «Лефортово» собралось несколько десятков человек, пришедших поддержать журналиста. Более 10 человек были задержаны и позже оштрафованы за футболки с надписью в поддержку Ивана Сафронова, которые в полиции сочли «средством агитации» &lt;br> На фото: задержание специального корреспондента «Коммерсанта» Ольги Алленовой

В это время у СИЗО «Лефортово» собралось несколько десятков человек, пришедших поддержать журналиста. Более 10 человек были задержаны и позже оштрафованы за футболки с надписью в поддержку Ивана Сафронова, которые в полиции сочли «средством агитации»
На фото: задержание специального корреспондента «Коммерсанта» Ольги Алленовой

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

16 июля Мосгорсуд в закрытом режиме рассмотрел апелляцию на арест Ивана Сафронова и признал его законным

16 июля Мосгорсуд в закрытом режиме рассмотрел апелляцию на арест Ивана Сафронова и признал его законным

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Заседание прошло в закрытом от публики режиме, родственников и журналистов допустили только на оглашение постановления

Заседание прошло в закрытом от публики режиме, родственников и журналистов допустили только на оглашение постановления

Фото: Коммерсантъ

Перед заседанием суда главные редакторы крупных российских СМИ подписали личные поручительства или положительные характеристики в отношении Сафронова. Среди них были руководители «Коммерсанта», «Ведомостей», «Новой газеты», The Bell, РБК, Forbes и «Дождя» (внесен в реестр СМИ-иноагентов)

Перед заседанием суда главные редакторы крупных российских СМИ подписали личные поручительства или положительные характеристики в отношении Сафронова. Среди них были руководители «Коммерсанта», «Ведомостей», «Новой газеты», The Bell, РБК, Forbes и «Дождя» (внесен в реестр СМИ-иноагентов)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

18 августа в Сахаровском центре в Москве прошел благотворительный аукцион в поддержку Ивана Сафронова

18 августа в Сахаровском центре в Москве прошел благотворительный аукцион в поддержку Ивана Сафронова

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Его друзьям и коллегам далось собрать более 300 тыс. руб. С молотка ушло более 40 лотов: книги, подшивки заголовков, плакаты и рисунки. Аукцион вели журналисты Евгения Волгина, Шамиль Идиатуллин (слева) и Глеб Черкасов

Его друзьям и коллегам далось собрать более 300 тыс. руб. С молотка ушло более 40 лотов: книги, подшивки заголовков, плакаты и рисунки. Аукцион вели журналисты Евгения Волгина, Шамиль Идиатуллин (слева) и Глеб Черкасов

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

1 сентября в Москве прошла кампания по подаче обращений в приемную президента России Владимира Путина в поддержку Ивана Сафронова. Десятки людей пришли и подали обращения в приемную или сделали это онлайн

1 сентября в Москве прошла кампания по подаче обращений в приемную президента России Владимира Путина в поддержку Ивана Сафронова. Десятки людей пришли и подали обращения в приемную или сделали это онлайн

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

До 1 сентября адвокат Иван Павлов (слева; признан в РФ иноагентом) оставлялся единственным из пяти защитников Ивана Сафронова, кого следствие не успело ограничить в праве разглашать информацию по делу. Однако затем следователь предупредил и его об уголовной ответственности за разглашение данных предварительного расследования

До 1 сентября адвокат Иван Павлов (слева; признан в РФ иноагентом) оставлялся единственным из пяти защитников Ивана Сафронова, кого следствие не успело ограничить в праве разглашать информацию по делу. Однако затем следователь предупредил и его об уголовной ответственности за разглашение данных предварительного расследования

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

2 сентября Лефортовский суд Москвы продлил арест Ивана Сафронова до 7 декабря. Родственников и друзей журналиста пустили в зал, однако затем суд принял решение о заседании в закрытом режиме

2 сентября Лефортовский суд Москвы продлил арест Ивана Сафронова до 7 декабря. Родственников и друзей журналиста пустили в зал, однако затем суд принял решение о заседании в закрытом режиме

Фото: Коммерсантъ

Следователь Александр Чабан (на фото слева) сослался на то, что в деле о нарушении государственной тайны есть документы, которые эту тайну и составляют

Следователь Александр Чабан (на фото слева) сослался на то, что в деле о нарушении государственной тайны есть документы, которые эту тайну и составляют

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

15 сентября Мосгорсуд признал законным продление ареста Ивана Сафронова до декабря. Заседание вновь проходило в закрытом режиме: журналистов и родственников пустили только на оглашение решения. 30 ноября арест был снова продлен до 7 марта

15 сентября Мосгорсуд признал законным продление ареста Ивана Сафронова до декабря. Заседание вновь проходило в закрытом режиме: журналистов и родственников пустили только на оглашение решения. 30 ноября арест был снова продлен до 7 марта

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Ивана Сафронова до сих пор не ознакомили с материалами, которые он якобы передал спецслужбам Чехии. По словам адвоката Ивана Павлова (признан иноагентом), следователь отказался разъяснить суть обвинения, потому что «не так понял» поданное 9 сентября ходатайство господина Сафронова

Ивана Сафронова до сих пор не ознакомили с материалами, которые он якобы передал спецслужбам Чехии. По словам адвоката Ивана Павлова (признан иноагентом), следователь отказался разъяснить суть обвинения, потому что «не так понял» поданное 9 сентября ходатайство господина Сафронова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

2 марта 2021 года Лефортовский суд по просьбе следствия продлил арест до 7 мая. Заседание суда проходило в закрытом режиме. Разрешили прийти только двум близким — невесте Ксении Мироновой (на фото) и сестре Ирине Сафроновой

2 марта 2021 года Лефортовский суд по просьбе следствия продлил арест до 7 мая. Заседание суда проходило в закрытом режиме. Разрешили прийти только двум близким — невесте Ксении Мироновой (на фото) и сестре Ирине Сафроновой

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

24 июня адвокат Дмитрий Катчев сообщил, что следователь Александр Чабан (на фото) предлагал господину Сафронову пойти на сотрудничество в обмен на звонок матери, но он предложение не принял. По словам адвоката, до ареста Иван Сафронов звонил матери несколько раз в день, это общение для него имеет большое значение

24 июня адвокат Дмитрий Катчев сообщил, что следователь Александр Чабан (на фото) предлагал господину Сафронову пойти на сотрудничество в обмен на звонок матери, но он предложение не принял. По словам адвоката, до ареста Иван Сафронов звонил матери несколько раз в день, это общение для него имеет большое значение

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

29 июня адвокаты Ивана Сафронова заявили отвод следователю Александру Чабану. Юристы из правозащитной организации «Команда 29» (ныне ликвидирована) посчитали его заказчиком уголовного преследования адвоката Ивана Павлова (внесен в реестр иноагентов), а также заявили, что он оказывал давление на его подзащитных

29 июня адвокаты Ивана Сафронова заявили отвод следователю Александру Чабану. Юристы из правозащитной организации «Команда 29» (ныне ликвидирована) посчитали его заказчиком уголовного преследования адвоката Ивана Павлова (внесен в реестр иноагентов), а также заявили, что он оказывал давление на его подзащитных

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

30 июня Мосгорсуд продлил срок ареста Ивана Сафронова на три месяца — до 7 октября. В этот раз поданное следствием ходатайство рассматривал уже не Лефортовский суд, а вышестоящая инстанция. На оглашение решения в зал суда пустили только семерых человек — родных и друзей журналиста&lt;br> На фото: сестра Ивана Сафронова Ирина (справа) и журналистка Александра Джорджевич возле здания суда

30 июня Мосгорсуд продлил срок ареста Ивана Сафронова на три месяца — до 7 октября. В этот раз поданное следствием ходатайство рассматривал уже не Лефортовский суд, а вышестоящая инстанция. На оглашение решения в зал суда пустили только семерых человек — родных и друзей журналиста
На фото: сестра Ивана Сафронова Ирина (справа) и журналистка Александра Джорджевич возле здания суда

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

«Сафронов твердо решил, что не пойдет на сделку со следствием. Он твердо решил, что не будет давать показания, которые могут кому-то нанести ущерб, в том числе ему самому»,— сказал адвокат журналиста Дмитрий Катчев

«Сафронов твердо решил, что не пойдет на сделку со следствием. Он твердо решил, что не будет давать показания, которые могут кому-то нанести ущерб, в том числе ему самому»,— сказал адвокат журналиста Дмитрий Катчев

Фото: Пресс-служба Московского городского суда

В июле 2021 года адвоката Ивана Павлова (признан иноагентом) обвинили в незаконной публикации данных предварительного расследования. По решению суда защитнику журналиста было запрещено общаться со свидетелями в рамках уголовного дела, а также пользоваться всеми видами связи. Впоследствии адвокат обжаловал это решение и покинул Россию

В июле 2021 года адвоката Ивана Павлова (признан иноагентом) обвинили в незаконной публикации данных предварительного расследования. По решению суда защитнику журналиста было запрещено общаться со свидетелями в рамках уголовного дела, а также пользоваться всеми видами связи. Впоследствии адвокат обжаловал это решение и покинул Россию

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

На заседании 7 октября арест Ивана Сафронова был продлен до января. Несмотря на апелляционную жалобу и ходатайство адвоката Дмитрия Талантова, решение осталось в силе

На заседании 7 октября арест Ивана Сафронова был продлен до января. Несмотря на апелляционную жалобу и ходатайство адвоката Дмитрия Талантова, решение осталось в силе

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

«Живу вместе с миллиардерами в центре Москвы, когда надо, меня возят. Как в сказке. А недавно меня подстриг сосед-экстремист» &lt;br> 27 декабря, в очередной раз отклонив жалобу защиты на продление ареста, суд оставил Ивана Сафронова в СИЗО до 7 апреля 2022 года

«Живу вместе с миллиардерами в центре Москвы, когда надо, меня возят. Как в сказке. А недавно меня подстриг сосед-экстремист»
27 декабря, в очередной раз отклонив жалобу защиты на продление ареста, суд оставил Ивана Сафронова в СИЗО до 7 апреля 2022 года

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

В апреле Иван Сафронов и его защитники получили право изучить засекреченные материалы дела в Мосгорсуде. «Будем дочитывать, то, что не дочитали, и вспоминать то, что подзабыли», — пояснял адвокат Даниил Никифоров

В апреле Иван Сафронов и его защитники получили право изучить засекреченные материалы дела в Мосгорсуде. «Будем дочитывать, то, что не дочитали, и вспоминать то, что подзабыли», — пояснял адвокат Даниил Никифоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

29 июня 2022 года адвокат Дмитрий Талантов был задержан по подозрению в фейках о российской армии. На суде он заявил, что не писал ничего предосудительного в соцсетях. По словам защиты, на закрытом заседании «никаких секретных сведений» оглашено не было. Сейчас адвокат Ивана Сафронова находится в СИЗО

29 июня 2022 года адвокат Дмитрий Талантов был задержан по подозрению в фейках о российской армии. На суде он заявил, что не писал ничего предосудительного в соцсетях. По словам защиты, на закрытом заседании «никаких секретных сведений» оглашено не было. Сейчас адвокат Ивана Сафронова находится в СИЗО

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

30 августа 2022 года на прениях в Мосгорсуде представитель Генпрокуратуры Борис Локтионов (на фото) потребовал приговорить Ивана Сафронова к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима

30 августа 2022 года на прениях в Мосгорсуде представитель Генпрокуратуры Борис Локтионов (на фото) потребовал приговорить Ивана Сафронова к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев

Сам Иван Сафронов, которому перед началом заседания 30 августа прокурор якобы предложил сделку в виде 12-летнего срока взамен на признание вины, сказал, что «честь дороже свободы». Адвокаты попросили «тройку» судей полностью оправдать их подзащитного, так как и свидетели обвинения подтвердили на допросах, что никакой госизмены не было

Сам Иван Сафронов, которому перед началом заседания 30 августа прокурор якобы предложил сделку в виде 12-летнего срока взамен на признание вины, сказал, что «честь дороже свободы». Адвокаты попросили «тройку» судей полностью оправдать их подзащитного, так как и свидетели обвинения подтвердили на допросах, что никакой госизмены не было

Фото: Пресс-служба Московского городского суда

«Сначала оперативники, а затем следователи пытались подвести мою журналистскую работу под уголовную статью, срок наказания по которой составляет до 20 лет лишения свободы. Все, что пыталось сделать следствие,— это не разобраться в ситуации, а подогнать то, чем я жил и работал, под критерии шпионажа. Изучив все, что мне инкриминировало следствие, я могу однозначно утверждать: мое уголовное преследование напрямую связано с моей журналистской работой»,— заявил Иван Сафронов в последнем слове

«Сначала оперативники, а затем следователи пытались подвести мою журналистскую работу под уголовную статью, срок наказания по которой составляет до 20 лет лишения свободы. Все, что пыталось сделать следствие,— это не разобраться в ситуации, а подогнать то, чем я жил и работал, под критерии шпионажа. Изучив все, что мне инкриминировало следствие, я могу однозначно утверждать: мое уголовное преследование напрямую связано с моей журналистской работой»,— заявил Иван Сафронов в последнем слове

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

5 сентября Ивана Сафронова признали виновным по делу о госизмене. Его приговорили к 22 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 тыс. руб.

5 сентября Ивана Сафронова признали виновным по делу о госизмене. Его приговорили к 22 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 тыс. руб.

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Адвокаты Даниил Никифоров (в центре) и Дмитрий Катчев (справа) намерены обжаловать приговор во всех судебных инстанциях, утверждая, что сведения, которыми располагал Иван Сафронов, были получены из открытых источников

Адвокаты Даниил Никифоров (в центре) и Дмитрий Катчев (справа) намерены обжаловать приговор во всех судебных инстанциях, утверждая, что сведения, которыми располагал Иван Сафронов, были получены из открытых источников

Фото: Пресс-служба Московского городского суда

Следующая фотография
1 / 35

Иван Сафронов был задержан по дороге на работу 7 июля 2020 года по подозрению в госизмене

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В тот же день Лефортовский районный суд Москвы арестовал его на два месяца. Иван Сафронов был помещен в СИЗО «Лефортово»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

По версии ФСБ, озвученной адвокатами журналиста, в 2017 году господин Сафронов якобы передал спецслужбам Чехии информацию о поставках оружия из России в Африку и действиях военных РФ на Ближнем Востоке

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В поддержку Ивана Сафронова выступили многие журналисты и общественные деятели, которые в день его задержания провели серию одиночных пикетов у здания ФСБ
На фото: корреспондент «Ъ» Александр Черных на Лубянке

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Всех участников пикетов, около 30 человек, задержали. Среди них были журналисты «Ъ», «Ведомостей», «Проекта» и Reuters, правозащитники из «Трансперенси Интернешнл Россия» (организация внесена в реестр иноагентов)
На фото: задержание телеведущей Ксении Собчак

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сам Иван Сафронов вину не признал и связывал свой арест с журналистской деятельностью. Доступа к гостайне он не имел

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Расследованием дела Сафронова занялся следователь ФСБ Александр Чабан

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

13 июля журналисту предъявили обвинение в госизмене. «Предъявленное обвинение Ивану непонятно. Неясно кем, по версии следствия, был завербован Иван, какие сведения, кому и как передавал, а также в какое время», — пояснил адвокат Иван Павлов (внесен Минюстом в реестр иноагентов)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В это время у СИЗО «Лефортово» собралось несколько десятков человек, пришедших поддержать журналиста. Более 10 человек были задержаны и позже оштрафованы за футболки с надписью в поддержку Ивана Сафронова, которые в полиции сочли «средством агитации»
На фото: задержание специального корреспондента «Коммерсанта» Ольги Алленовой

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

16 июля Мосгорсуд в закрытом режиме рассмотрел апелляцию на арест Ивана Сафронова и признал его законным

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Заседание прошло в закрытом от публики режиме, родственников и журналистов допустили только на оглашение постановления

Фото: Коммерсантъ

Перед заседанием суда главные редакторы крупных российских СМИ подписали личные поручительства или положительные характеристики в отношении Сафронова. Среди них были руководители «Коммерсанта», «Ведомостей», «Новой газеты», The Bell, РБК, Forbes и «Дождя» (внесен в реестр СМИ-иноагентов)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

18 августа в Сахаровском центре в Москве прошел благотворительный аукцион в поддержку Ивана Сафронова

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Его друзьям и коллегам далось собрать более 300 тыс. руб. С молотка ушло более 40 лотов: книги, подшивки заголовков, плакаты и рисунки. Аукцион вели журналисты Евгения Волгина, Шамиль Идиатуллин (слева) и Глеб Черкасов

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

1 сентября в Москве прошла кампания по подаче обращений в приемную президента России Владимира Путина в поддержку Ивана Сафронова. Десятки людей пришли и подали обращения в приемную или сделали это онлайн

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

До 1 сентября адвокат Иван Павлов (слева; признан в РФ иноагентом) оставлялся единственным из пяти защитников Ивана Сафронова, кого следствие не успело ограничить в праве разглашать информацию по делу. Однако затем следователь предупредил и его об уголовной ответственности за разглашение данных предварительного расследования

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

2 сентября Лефортовский суд Москвы продлил арест Ивана Сафронова до 7 декабря. Родственников и друзей журналиста пустили в зал, однако затем суд принял решение о заседании в закрытом режиме

Фото: Коммерсантъ

Следователь Александр Чабан (на фото слева) сослался на то, что в деле о нарушении государственной тайны есть документы, которые эту тайну и составляют

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

15 сентября Мосгорсуд признал законным продление ареста Ивана Сафронова до декабря. Заседание вновь проходило в закрытом режиме: журналистов и родственников пустили только на оглашение решения. 30 ноября арест был снова продлен до 7 марта

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Ивана Сафронова до сих пор не ознакомили с материалами, которые он якобы передал спецслужбам Чехии. По словам адвоката Ивана Павлова (признан иноагентом), следователь отказался разъяснить суть обвинения, потому что «не так понял» поданное 9 сентября ходатайство господина Сафронова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

2 марта 2021 года Лефортовский суд по просьбе следствия продлил арест до 7 мая. Заседание суда проходило в закрытом режиме. Разрешили прийти только двум близким — невесте Ксении Мироновой (на фото) и сестре Ирине Сафроновой

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

24 июня адвокат Дмитрий Катчев сообщил, что следователь Александр Чабан (на фото) предлагал господину Сафронову пойти на сотрудничество в обмен на звонок матери, но он предложение не принял. По словам адвоката, до ареста Иван Сафронов звонил матери несколько раз в день, это общение для него имеет большое значение

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

29 июня адвокаты Ивана Сафронова заявили отвод следователю Александру Чабану. Юристы из правозащитной организации «Команда 29» (ныне ликвидирована) посчитали его заказчиком уголовного преследования адвоката Ивана Павлова (внесен в реестр иноагентов), а также заявили, что он оказывал давление на его подзащитных

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

30 июня Мосгорсуд продлил срок ареста Ивана Сафронова на три месяца — до 7 октября. В этот раз поданное следствием ходатайство рассматривал уже не Лефортовский суд, а вышестоящая инстанция. На оглашение решения в зал суда пустили только семерых человек — родных и друзей журналиста
На фото: сестра Ивана Сафронова Ирина (справа) и журналистка Александра Джорджевич возле здания суда

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

«Сафронов твердо решил, что не пойдет на сделку со следствием. Он твердо решил, что не будет давать показания, которые могут кому-то нанести ущерб, в том числе ему самому»,— сказал адвокат журналиста Дмитрий Катчев

Фото: Пресс-служба Московского городского суда

В июле 2021 года адвоката Ивана Павлова (признан иноагентом) обвинили в незаконной публикации данных предварительного расследования. По решению суда защитнику журналиста было запрещено общаться со свидетелями в рамках уголовного дела, а также пользоваться всеми видами связи. Впоследствии адвокат обжаловал это решение и покинул Россию

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

На заседании 7 октября арест Ивана Сафронова был продлен до января. Несмотря на апелляционную жалобу и ходатайство адвоката Дмитрия Талантова, решение осталось в силе

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

«Живу вместе с миллиардерами в центре Москвы, когда надо, меня возят. Как в сказке. А недавно меня подстриг сосед-экстремист»
27 декабря, в очередной раз отклонив жалобу защиты на продление ареста, суд оставил Ивана Сафронова в СИЗО до 7 апреля 2022 года

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

В апреле Иван Сафронов и его защитники получили право изучить засекреченные материалы дела в Мосгорсуде. «Будем дочитывать, то, что не дочитали, и вспоминать то, что подзабыли», — пояснял адвокат Даниил Никифоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

29 июня 2022 года адвокат Дмитрий Талантов был задержан по подозрению в фейках о российской армии. На суде он заявил, что не писал ничего предосудительного в соцсетях. По словам защиты, на закрытом заседании «никаких секретных сведений» оглашено не было. Сейчас адвокат Ивана Сафронова находится в СИЗО

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

30 августа 2022 года на прениях в Мосгорсуде представитель Генпрокуратуры Борис Локтионов (на фото) потребовал приговорить Ивана Сафронова к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев

Сам Иван Сафронов, которому перед началом заседания 30 августа прокурор якобы предложил сделку в виде 12-летнего срока взамен на признание вины, сказал, что «честь дороже свободы». Адвокаты попросили «тройку» судей полностью оправдать их подзащитного, так как и свидетели обвинения подтвердили на допросах, что никакой госизмены не было

Фото: Пресс-служба Московского городского суда

«Сначала оперативники, а затем следователи пытались подвести мою журналистскую работу под уголовную статью, срок наказания по которой составляет до 20 лет лишения свободы. Все, что пыталось сделать следствие,— это не разобраться в ситуации, а подогнать то, чем я жил и работал, под критерии шпионажа. Изучив все, что мне инкриминировало следствие, я могу однозначно утверждать: мое уголовное преследование напрямую связано с моей журналистской работой»,— заявил Иван Сафронов в последнем слове

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

5 сентября Ивана Сафронова признали виновным по делу о госизмене. Его приговорили к 22 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 тыс. руб.

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Адвокаты Даниил Никифоров (в центре) и Дмитрий Катчев (справа) намерены обжаловать приговор во всех судебных инстанциях, утверждая, что сведения, которыми располагал Иван Сафронов, были получены из открытых источников

Фото: Пресс-служба Московского городского суда

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...