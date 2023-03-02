Путин назвал терактом нападение на брянские села

Президент России Владимир Путин назвал террористическим актом атаку на брянские села. Об этом он заявил в обращении к участникам пилотной образовательной программы «Школа наставника».

«Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление. Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, что там сидят гражданские лица и дети. Нива обыкновенная. Открыли огонь. Именно такие люди ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, истории, традиций, языка»,— сказал господин Путин.

«Ничего у них не получится, мы их дожмем»,— считает президент. По его мнению, о сегодняшнем нападении «хозяева» совершивших теракт «не вспомнят». «Никто даже не обратит на это внимание»,— сказал он.

Сегодня днем, 2 марта, глава Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении диверсионно-разведывательной группы Украины на территорию Климовского района. Агентства сообщали о захвате шести заложников в селе Любечане и о боях с украинскими диверсантами. Есть погибшие и раненые. Ответственность за атаку взял на себя «Русский добровольческий корпус» (состоит из выходцев из запрещенного в России «Азова» и других подразделений). Украинские власти свою причастность отрицают.

В Кремле сообщали, что о ситуации доложили Владимиру Путину. 3 марта пройдет совещание Совета безопасности. Из-за произошедшего господин Путин отменил поездку в Пятигорск для встречи с участниками «Школы наставника».

Что происходит в Брянской области — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко