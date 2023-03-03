Райффайзенбанк приостановил открытие валютных счетов

Райффайзенбанк приостановил открытие счетов новым юридическим лицам и дополнительных валютных счетов действующим корпоративным клиентам. Изначально такая информация появилась в Telegram-канале MarketOverview, затем ее подтвердили «Ъ» в пресс-службе банка. Ограничения распространяются и на индивидуальных предпринимателей.

«Райффайзен Банк временно приостанавливает открытие счетов новым клиентам юридическим лицам, а также ограничивает открытие новых счетов в валюте действующим клиентам юридическим лицам»,— говорится в сообщении банка.

В банке объяснили такое решение большим количеством заявок на расчетно-кассовое обслуживание, с которым он не справляется из-за усиления проверок и требований банков-корреспондентов. При этом Райффайзенбанк продолжит обслуживание только клиентов, уже открывших счета.

Райффайзенбанк — «дочка» Raiffeisen Bank International (RBI) в России. По данным Financial Times, банк обслуживает 40–50% платежей России с другими странами. В третьем квартале 2022 года российская «дочка» обеспечила 68% финансового результата всей австрийской группы.

11 января Нацбанк Украины потребовал от Raiffeisen Bank International уйти с российского рынка, поскольку банк предоставляет выгодные условия кредитования российским военным. 17 февраля Raiffeisen Bank International сообщил об ограничении корреспондентской сети в России до пяти банков (остальным ограничили переводы в долларах и евро). 18 февраля Минфин США начал расследование в отношении группы в связи с российским бизнесом.

О финансовых показателях банка читайте в материале «Райффайзенбанк собрал счета».

Анастасия Ларина