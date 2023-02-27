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Коммерсантъ FM
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Казахстан закрыл торговое представительство в России

Правительство Казахстана приняло постановление о ликвидации торгового представительства в России. Соответствующий документ опубликован в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов республики.

«Правительство Республики Казахстан постановляет: ликвидировать государственное учреждение торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан»,— сказано в документе (цитата по «РИА Новости»).

Россия и Казахстан заключили соглашение об учреждении представительств в октябре 1992 года. Документ ратифицировали в 2012 году. В России торговое представительство Казахстана открыли в 2009 году. Оно находится в Москве, отделение представительства также есть в Казани.

О планах Казахстана ликвидировать торговое представительство в России стало известно в начале февраля. В Минпромторге Казахстана объясняли это решение оптимизацией работы республиканских госорганов.

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