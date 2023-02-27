«Яндекс» возглавил рейтинг самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes

Стоимость «Яндекса» за год снизилась в 1,7 раза: с $17,4 млрд в 2022 году до $10,2 млрд в 2023-м. При этом компания все равно осталась самой дорогой в Рунете по версии Forbes.

Второе место в рейтинге занимает маркетплейс Wilberries. Его стоимость за год увеличилась с $7,6 млрд до $9,8 млрд. Маркетплейс Ozon также подорожал с $4,7 млрд до $5,2.

«Прошедшие двенадцать месяцев были весьма удачными для российских маркетплейсов… Единственное исключение — "AliExpress Россия", которая пережила трудный год из-за отказа от нее иностранного акционера»,— пишет Forbes.

Вдвое сократилась стоимость сервиса HeadHunter (с $2,3 млрд до $1 млрд).

3 июня 2022 года против генерального директора «Яндекса» Аркадия Воложа были введены персональные санкции ЕС. Впоследствии предприниматель объявил об уходе из компании.

Подробнее о последствиях санкций для «Яндекса» — в материале «Ъ» «Яндекс.Санкция».