Бельгия заморозила российские активы на рекордную сумму €58 млрд

Министерство финансов Бельгии заблокировало российские активы на общую сумму €58 млрд руб. Также оказались заблокированы связанные с Россией трансакции на €191 млрд. Об этом сообщает The Brussels Times со ссылкой на министра финансов Бельгии Винсента Ван Петегема.

$58 млрд — cамая большая сумма заблокированных активов среди всех стран Евросоюза. Ограничения Бельгии в целом коснулись 1789 российских компаний или физлиц, попавших в черных список.

По данным на конец 2022 года, страны ЕС заморозили €68 млрд российских активов. Наибольшее число приходится на Бельгию, также они заблокированы в Люксембурге, Италии, Германии, Ирландии, Австрии, Франции. Кроме того, Минфин Бельгии — регулятор депозитария Euroclear. На его счетах оказалось заморожено около 1,8 трлн руб. российских резидентов.

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Лусине Баласян