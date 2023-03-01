Сергей Лавров шагнул в «индийские поля»

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с визитом в Дели, став участником стартовавшего дипломатического марафона министров иностранных дел двадцати ведущих государств Запада и Востока. На полях намеченной на четверг встречи G20 Сергей Лавров провел переговоры с коллегами из Индии, Турции и Бразилии — стран, не включенных в российский список недружественных. В свою очередь, индийские организаторы обсуждали формулировки, связанные с украинским кризисом, чтобы избежать нового конфликта внутри G20.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ходе рабочей поездки в Индию министр иностранных дел России Сергей Лавров провел серию встреч с коллегами из стран G20, одним из его собеседников стал глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу (справа)

Фото: Пресс-служба МИД России В ходе рабочей поездки в Индию министр иностранных дел России Сергей Лавров провел серию встреч с коллегами из стран G20, одним из его собеседников стал глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу (справа)

Фото: Пресс-служба МИД России

Прилетев в Дели во вторник вечером, Сергей Лавров следующий день начал со встречи с хозяином намеченного на 2 марта министерского заседания G20 — своим давним знакомым, главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром. Рабочий завтрак проходил в Хайдерабадском дворце индийской столицы. «Состоялась широкая дискуссия с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Обменялись мнениями по нашему двустороннему сотрудничеству и вопросам G20»,— написал позднее в Twitter Субраманиям Джайшанкар.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что темами переговоров министров в рамках двусторонней повестки должны стать торгово-инвестиционная и транспортно-логистическая кооперация, переход на национальные валюты во взаиморасчетах, а также проекты в энергетике.

Следующим собеседником Сергея Лаврова в Дели оказался глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, а вечером состоялась еще одна встреча — с главой МИД Бразилии Мауро Виэйрой. Перед началом каждой встречи министры тепло приветствовали друг друга, после чего вели переговоры в закрытом формате.

Между тем особый индийский колорит и традиции давних отношений Москвы и Дели не могли не накладывать отпечаток на программу первого дня пребывания Сергея Лаврова в индийской столице. В одно из «окон» в программе министра, между встречами с коллегами из стран G20, Сергей Лавров посетил экспозицию, посвященную наследию Льва Толстого и Махатмы Ганди — идеолога индийского национально-освободительного движения против британских колонизаторов. Под аплодисменты собравшихся господин Лавров получил в подарок заботливо наброшенную ему на плечи индийскую шаль и книгу реформатора индуизма, религиозного философа Шри Ауробиндо Гхоша.

В этой ситуации российский министр не скрывал позитивных эмоций от происходящего, особенно учитывая общий настрой организаторов в год председательства Индии в G20 продолжить традиции борьбы с колониализмом, у истоков которой стоял Махатма Ганди.

«Мы с удовлетворением отмечаем значительный созидательный потенциал индийского председательства в "Клубе двадцати"»,— заявил Сергей Лавров, выступая после переговоров с индийским и турецким коллегами на выставке, посвященной культурному сотрудничеству стран «двадцатки».

«Москва и Дели — последовательные противники таких неоколониальных практик, как нелегитимные односторонние санкции, угрозы, шантаж»,— подчеркнул он. По словам министра, российская сторона поддерживает нацеленность индийских друзей на укрепление подлинной многосторонности в международных отношениях.

Между тем решающий день визита Сергея Лаврова в Дели — четверг, на который запланирована встреча глав МИДов стран G20, может пройти совсем по иному сценарию: в переговорах будут принимать участие не только друзья и партнеры, но также госсекретарь США Энтони Блинкен и другие западные оппоненты Москвы.

Работа состоявшегося неделей ранее в Бангалоре совещания глав минфинов и центробанков стран G20 была фактически сорвана. Обсуждения обернулись скандалом из-за острых разногласий по Украине и попыток западных участников вписать в коммюнике пункты с осуждением действий России. Итоговый документ тогда принят не был. В связи с этим МИД РФ выступил с жестким заявлением, где говорится: «Наши оппоненты, прежде всего в лице США, ЕС и "семерки", по-прежнему не сбавляют оборотов в параноидальных попытках изолировать Россию, переложить на нее свою вину за спровоцированные проблемы в области международной безопасности и мировой экономики. Путем открытого шантажа и диктата, вброса абсурдных трактовок ситуации на Украине западники в очередной раз сорвали принятие коллективных решений».

Учитывая осечку, произошедшую неделю назад, организаторы встречи глав МИДов G20 в Дели решили сыграть на опережение и попытаться заблаговременно обезвредить мины для дискуссии.

Как сообщило со ссылкой на высокопоставленный источник в Дели агентство Reuters, «Индия не заинтересована в обсуждении или поддержке каких-либо дополнительных санкций в отношении России во время мероприятия G20».

В первый день переговоров Сергея Лаврова в индийской столице агентство Bloomberg сообщило, что индийская сторона пытается договориться с Москвой и Пекином по приемлемым и для них, и для Запада формулировкам, которые будут использоваться при обсуждении конфликта на Украине. А индийские СМИ уточнили, что в центре спора о формулировках оказалось не устраивающее Москву и Пекин слово «война».

Анонсируя встречу 2 марта, первый замглавы МИД Индии Винай Мохан Кватра отметил, что в ней примут участие около 40 делегаций, что позволит расширить традиционные рамки обсуждения G20. Как следует из разъяснений дипломата, индийская сторона не намерена делать центральным вопросом повестки «двадцатки» Украину и будет разворачивать обсуждение в сторону глобальных проблем безопасности и развития, которые артикулируют страны глобального Юга. «Первая сессия будет посвящена многосторонности, вопросам, связанным с продовольствием и энергией. Вторая — четырем или пяти ключевым вопросам, включая новые и возникающие угрозы (в том числе борьбе с терроризмом и наркотиками)»,— сообщил Винай Мохан Кватра, повторив произнесенное Сергеем Лавровым слово «многосторонность». Индийский министр дал понять: он и его коллеги попытаются сосредоточиться не на российско-украинском противостоянии как таковом, а на «экономических последствиях, последствиях для развития, проблемах, с которыми сталкиваются развивающиеся страны из-за конфликта».

Анастасия Домбицкая, Дели