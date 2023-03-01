Артемию Панарину нашли старого партнера

За три дня до вступления в силу заперта на обмены в НХЛ состоялась одна из самых громких сделок за последние годы. «Нью-Йорк Рейнджерс», который и так имел очень яркий состав, приобрел у аутсайдера «Чикаго Блэкхокс» знаменитого форварда Патрика Кейна. Учитывая, что в середине прошлого десятилетия Кейн и нынешний лидер атаки ньюйоркцев Артемий Панарин составляли в «Чикаго» выдающуюся по продуктивности связку, «Рейнджерс», кажется, следует включить в список главных фаворитов в борьбе за Кубок Стэнли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С приходом Патрика Кейна «Нью-Йорк Рейнджерс», похоже, превратился в одного из главных претендентов на Кубок Стэнли

Фото: David Becker / AP С приходом Патрика Кейна «Нью-Йорк Рейнджерс», похоже, превратился в одного из главных претендентов на Кубок Стэнли

Фото: David Becker / AP

За три дня до вступления в силу в концовке регулярного чемпионата традиционного запрета на обмены игроков «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Чикаго Блэкхокс» объявили о сделке, которая, несомненно, войдет в список наиболее громких в НХЛ за последние годы. Ее структура получилась очень сложной. Центральной фигурой сделки стал 34-летний форвард «Чикаго» Патрик Кейн, на которого, по данным ESPN, претендовали несколько команд.

Чтобы получить Кейна, «Рейнджерс» пришлось решать сложный вопрос не столько с компенсацией для бывшего клуба американского хоккеиста, сколько с тем, как не превысить потолок зарплат, в нынешнем сезоне установленный на отметке $82,5 млн.

Проблема заключалась в колоссальной годовой зарплате Кейна. По договору с «Чикаго», срок действия которого истекает летом, она составляет $10,5 млн. Полностью включив ее в свою платежную ведомость, «Рейнджерс» неизбежно допустил бы превышение.

Вопрос был решен с помощью привлечения к участию в сделке третьей стороны, а также принятому в НХЛ методу перекладывания части финансовых обязательств по обеспечению контрактов на другие клубы. Половину зарплаты Патрика Кейна согласился платить «Чикаго», еще четверть — «Аризона Койотис». А что касается компенсации, то объемный пакет составили несколько игроков низших лиг, а также доставшиеся «Чикаго» и «Аризоне» права «Рейнджерс» на выбор новичков во время будущих драфтов. Наиболее ценный среди них — выбор во втором раунде драфта ближайшего. Дело в том, что при попадании ньюйоркцев в финальную серию play-off в Восточной конференции он автоматически трансформируется для «Чикаго» в выбор в первом раунде в 2024 или 2025 году.

Почему переход Патрика Кейна вызвал огромный ажиотаж, понятно. В текущем регулярном чемпионате у этого нападающего не такая уж блестящая статистика. В 54 матчах он набрал 45 очков и забил 16 голов. Но надо иметь в виду, что речь идет об игроке, который, дебютировав в НХЛ в 2007 году, много лет считался форвардом исключительного уровня. У Кейна всегда была элитная статистика (особенно это касается передач), дважды он перекрывал в регулярном первенстве знаковую отметку в сто очков (личный рекорд — 110 в 2019 году), а в предыдущем чемпионате лишь немного не дотянул до нее, остановившись на 92 баллах. Перечень добытых Патриком Кейном индивидуальных призов довольно длинный. В нем есть в том числе призы ценнейшие — например, Hart Trophy лучшему игроку сезона семилетней давности. Кроме того, в качестве стержневой фигуры «Чикаго» он выиграл аж три Кубка Стэнли — в 2010, 2013 и 2015 годах. Такое мало кому удавалось в истории лиги.

Понятно и почему «Чикаго» все-таки расстался со своим живым символом. Дело в том, что, даже находясь в неплохой форме, Патрик Кейн был не в состоянии вывести клуб, в котором провел всю профессиональную карьеру, из кризиса.

Кризис же выглядит глубоким. В минувших пяти сезонах «Чикаго» лишь раз проник в play-off. В этом он тоже ему не светит. Клуб занимает нижнюю строчку в таблице своего Центрального дивизиона, а на момент обмена меньше очков, чем он, среди всех 32 команд НХЛ имел один «Колумбус Блю Джекетс». В таких ситуациях клубные менеджеры часто затевают радикальную перестройку, отдавая дорогих ветеранов за активы, которые могут сработать в перспективе, и расчищая платежную ведомость ради активной селекционной деятельности.

Для «Нью-Йорк Рейнджерс», который play-off, идя на третьей позиции в дивизионе Метрополитен и обладая достаточно солидным запасом прочности, чтобы не выпасть из кубковой восьмерки Восточной конференции, наверняка не пропустит, сделка представляется большой удачей.

У этого клуба перед сезоном и так был достаточно яркий состав — с сильнейшим голкипером прошлого чемпионата Игорем Шестеркиным, с классными нападающими Артемием Панариным, Микой Зибанежадом, Крисом Крайдером, с элитным защитником Адамом Фоксом. Но под занавес зимы «Рейнджерс» еще усилил его, проведя серию обменов. Основным был тот, в результате которого в клубе очутился опытный бомбардир «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко и который придал дополнительный вес «российской составляющей» ньюйоркцев из Шестеркина и Панарина.

А появление в «Рейнджерс» Патрика Кейна, похоже, заставляет включить его в список явных фаворитов в борьбе за Кубок Стэнли. Причем дело не только в классе Кейна, но и в его бэкграунде. Аналитики официального сайта НХЛ нисколько не сомневаются в том, что в «Рейнджерс» он чаще всего будет выходить в звене с лидером атаки команды Артемием Панариным. И это нисколько не удивительно. С тогда еще совсем молодым Панариным Кейн выступал в «Чикаго» в середине минувшего десятилетия, и их связка была едва ли не самой острой и продуктивной во всей лиге. Во многом именно благодаря фантастическому взаимопониманию с российским форвардом Патрик Кейн в 2016 году и взял свой Hart Trophy.

Алексей Доспехов