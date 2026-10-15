Пентагон запросит $50 млрд на масштабное производство беспилотных систем
Пентагон планирует запросить $50 млрд на массовое производство и внедрение в вооруженные силы беспилотных систем, заявил глава ведомства Пит Хегсет, выступая на ежегодном собрании Ассоциации армии США. Его слова приводит Defense News.
Средства планируется привлечь как разовую инвестицию. По словам Хегсета, ведомство намерено перейти от тысяч единиц вооружения к сотням тысяч одноразовых ударных систем в этом году и к миллионам в будущем.
Сумма запрашивается отдельно от бюджета Пентагона на 2027 финансовый год. В рамках бюджета уже выделено $53,6 млрд на инициативу «Превосходство беспилотников». Проект включает финансирование закупки беспилотных систем ($16,9 млрд), средств противодействия БПЛА ($14,4 млрд), логистики ($13,5 млрд), групповой автономии ($4,5 млрд), а также институциональных систем и персонала ($4,3 млрд).