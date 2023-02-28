Российские военные испытали «Ковер», а украинские — дроны

В ночь на вторник с помощью беспилотников были атакованы объекты в Белгороде, Краснодарском крае, Республике Адыгея и Подмосковье. Обошлось без жертв и серьезных разрушений. А утром 28 февраля из-за обнаружения неизвестного летательного аппарата, предположительно дрона, по требованию Минобороны было закрыто воздушное пространство над Санкт-Петербургом. Позднее военные сообщили, что проводились учения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Во вторник утром в Санкт-Петербурге и Ленинградской области был объявлен оперативный план «Ковер». Поводом послужили данные о вторжении в воздушное пространство России некоего неопознанного объекта, предположительно крупного беспилотника, который не реагировал на сообщения с земли. По требованию военных воздушное пространство над Санкт-Петербургом было закрыто на 200 км по всем эшелонам, сообщал ТАСС, находящиеся в небе самолеты, имеющие достаточно топлива, поставлены в режим ожидания, а остальным было предложено вернуться в аэропорты вылета или осуществить посадки на ближайшие аэродромы.

По данным ТАСС, ограничения должны были действовать до 13 часов, но военные разрешили полеты раньше. Правда, десятки самолетов приземлились в аэропорту Пулково с задержками в несколько часов, соответственно с существенными опозданиями они и вылетели из него в другие регионы.

Позднее Минобороны сообщило, что Санкт-Петербургу и его окрестностям ничего не угрожало. «Силы ПВО провели тренировку по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением в Западной зоне ответственности»,— говорилось в сообщении военного ведомства. По его данным, в ходе тренировки были отработаны «вопросы» обнаружения, перехвата и идентификации «цели», а также взаимодействия с экстренными службами при возникновении ЧС. Истребители же отработали перехват условной цели.

Другие атаки на юге России не были учебными. Около полуночи три беспилотника упали в жилых кварталах Белгорода, расположенного в 40 км от границы с Украиной. Об обнаружении обломков сообщили местные власти. Один беспилотник залетел в окно квартиры, находившаяся в ней семья не пострадала. Жителей дома эвакуировали, а территорию вокруг дома оцепили. Обломки остальных беспилотников обнаружили еще на двух улицах в районе Харьковской горы. Из-за падения аппаратов незначительные повреждения получили три машины, люди не пострадали. Судя по фотографиям обломков из соцсетей, это были небольшие гражданские дроны. Однако с собой они несли заряды взрывчатки.

Еще один беспилотник в поселке Новый Гиагинского района Республики Адыгея упал на животноводческую ферму. О происшествии сообщил в своем в своем Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов, который призвал жителей региона соблюдать спокойствие. Происшествие в Адыгее также обошлось без жертв и пострадавших.

В свою очередь, жители города Туапсе (Краснодарский край) в ночь на вторник сняли на видео и выложили в сеть кадры пожара на нефтебазе. Кроме того, очевидцы сообщили о звуках, похожих на взрывы. Предположительно на базе взорвался беспилотник. Глава Туапсинского района Сергей Бойко написал в своем Telegram-канале, что «ночные хлопки на территории нефтебазы» вызваны пожаром, который был быстро потушен, по мнению чиновника, у горожан нет повода беспокоиться. При этом администрация района попросила жителей Туапсе не распространять фейковую информацию о происшествии, напомнив о том, что такие действия являются наказуемыми.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в ночь на 28 февраля на территории нефтебазы в Туапсе произошло возгорание хозяйственного строения. Пожар удалось локализовать на площади 200 кв. м, на тушение ушло 45 минут, пострадавших в результате ЧС нет. По данным спасателей, нефтяные резервуары не были затронуты, разлива нефтепродуктов не произошло. О причинах чрезвычайного происшествия в ГУ МЧС не сообщают. Владелец нефтебазы в информации МЧС не уточняется, по адресу в городе Туапсе, указанному в сообщении спасателей, расположен туапсинский цех краснодарской нефтебазы филиала АО «НК "Роснефть" — Кубаньнефтепродукт».

Обломки еще одного ударного беспилотника, предположительно UJ-22 Airborne, которые выпускаются на Украине и могут лететь на 800 км, были обнаружены у деревни Губастово, относящейся к городскому округу Коломна (Московская область). Одной из целей беспилотника в силовых структурах называют расположенную неподалеку компрессорную станцию «Воскресенск». Дрон, скорее всего, развалился, врезавшись в крону высокого дерева.

«Целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал,— заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.— Жертв и разрушений на земле нет. ФСБ и другие компетентные органы занимаются ситуацией, безопасности жителей ничего не угрожает».

В Минобороны сообщили, что украинские беспилотники, атаковавшие объекты гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Адыгее, были «подавлены» средствами радиоэлектронной борьбы. В результате они потеряли управление, отклонились от маршрутов и упали.

Николай Сергеев, Сергей Толмачев, Воронеж; Анна Перова, Краснодар