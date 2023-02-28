Столтенберг: мы должны дать Украине все, что нужно для победы

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предоставление помощи Украине способствует обеспечению безопасности стран—участниц Североатлантического альянса. Он также отметил, что при расширении военной поддержки Киева невозможно исключить риск эскалации конфликта. Такое мнение господин Столтенберг выразил в ходе международной конференции в Хельсинки. Трансляцию вела пресс-служба НАТО на YouTube.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йенс Столтенберг

Фото: Reuters Йенс Столтенберг

Фото: Reuters

«Некоторые опасаются, что наша поддержка Украины несет риски эскалации. Но пока наш крупнейший сосед готов вторгнуться в другую страну, свободных от риска вариантов не существует. Без сомнения, самый большой риск из всех — это если президент Путин (президент России Владимир Путин.— "Ъ") победит на Украине. Так что поддерживать Украину — это не только моральное право, но и наша безопасность»,— сказал господин Столтенберг.

Господин Столтенберг отметил, что в НАТО озабочены возможными поставками Китая летальной помощи России. «Поэтому мы должны дать Украине все, что ей нужно, чтобы победить»,— добавил он. По его словам, страны НАТО и их партнеры уже передали Киеву военную помощь более чем на $100 млрд.

Ранее российские официальные лица неоднократно говорили, что наращивание поставок вооружений Украине ведет к эскалации конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предоставление Киеву боевых танков западного образца лишь увеличивает «степень напряженности ситуации». В НАТО и Евросоюзе ранее отрицали вероятность эскалации конфликта из-за поставок вооружения.

За военным конфликтом на Украине и его последствиями следите в онлайн-трансляции «Ъ».