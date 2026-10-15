Маркетплейсы просят упрощения

По мнению АЦП, отмена пониженных ставок по УСН для оптовой и розничной торговли на 2027 год негативно отразится на участниках рынка электронной коммерции, пострадавших от атак на логистические центры. «Пострадают в первую очередь добросовестные налогоплательщики, что недопустимо в условиях чрезвычайных обстоятельств»,— считает президент АЦП Ораз Дурдыев. Атаки БПЛА на склады маркетплейсов начались 18 июля 2026 года. В ходе них пострадало 33 центра Wildberries и 9 объектов Ozon в разных регионах РФ. По данным IBC Global, площадь атакованных объектов составляет более 3,7 млн кв. м, а пострадавших — более 1,5 млн кв. м.