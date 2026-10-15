Маркетплейсы просят упрощения
Для селлеров предлагают сохранить региональные льготы УСН
Участники рынка электронной коммерции просят Минфин не отменять пониженные ставки УСН для розничной и оптовой торговли. Как считают авторы письма, это негативно отразится на бизнесе, пострадавшем от атак на логистическую инфраструктуру. По мнению экспертов, такие меры избыточны и только помешают развитию торговли в России.
В распоряжении “Ъ” оказалось письмо Ассоциации цифровых платформ (АЦП; объединяет крупнейшие онлайн-площадки) от 18 сентября на имя замглавы Минфина РФ Алексея Сазонова с просьбой сохранить пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) для оптовой и розничной торговли. “Ъ” направил запрос в Минфин.
Впервые о том, что министерство прорабатывает отмену региональных ставок по УСН, стало известно летом 2026 года. Необходимость такой меры в Минфине связывали с тем, что бизнес, используя региональные льготы по УСН, может намеренно уходить от налогов. Недавно с аналогичным предложением выступили представители офлайн-розницы и собственники региональных торговых центров (см. “Ъ” от 7 октября).
Сейчас базовые ставки УСН составляют 6% (если речь идет только о доходах) и 15% (с учетом доходов и расходов). При этом субъекты РФ могут устанавливать их в пределах от 1–6% или 5–15% соответственно. Например, в 2026 году в Татарстане ставки составляют 1% и 3%, в Санкт-Петербурге — 1–3% и 5–7%.
По мнению АЦП, отмена пониженных ставок по УСН для оптовой и розничной торговли на 2027 год негативно отразится на участниках рынка электронной коммерции, пострадавших от атак на логистические центры. «Пострадают в первую очередь добросовестные налогоплательщики, что недопустимо в условиях чрезвычайных обстоятельств»,— считает президент АЦП Ораз Дурдыев. Атаки БПЛА на склады маркетплейсов начались 18 июля 2026 года. В ходе них пострадало 33 центра Wildberries и 9 объектов Ozon в разных регионах РФ. По данным IBC Global, площадь атакованных объектов составляет более 3,7 млн кв. м, а пострадавших — более 1,5 млн кв. м.
В сохранении налоговых условий прежде всего заинтересованы сами маркетплейсы. По итогам прошлого года доля селлеров, работающих по УСН, составила около 76% от общего числа, поясняет директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров.
В Ozon и «Яндекс Маркете» от комментариев отказались. В Wildberries считают, что дополнительная налоговая нагрузка неизбежно потребует от предпринимателей поиска ресурсов для ее компенсации: в результате продавцы могут пересмотреть цены на товары.
Алексей Сазанов, замглавы Минфина РФ, 2025 год, в интервью «Ведомостям»:
Мало кто согласен отказаться от своих льгот.
Предлагаемая мера по отмене существующих льгот в рамках УСН не решит полностью проблему злоупотреблений, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Недобросовестных налогоплательщиков и так привлекают к ответственности налоговые органы, а в результате изменений 2024 года правила применения УСН уже были ужесточены: при переезде в регион с более низкой ставкой в течение трех лет применяется ставка прежнего региона, в противном случае повышенная ставка начинает действовать сразу, поясняет господин Бурмистров.
Повышение налоговой нагрузки негативно скажется и на притоке новых предпринимателей на онлайн-площадки и их конкурентоспособности, считает руководитель Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко. Налоговое регулирование меняется практически каждый год, из-за чего предприниматели не могут оценить экономику своего бизнеса даже на ближайшую перспективу, подчеркивает партнер департамента налогов и права консалтинговой компании ДРТ Татьяна Кофанова.
Власти могут обсуждать отмену льгот не только в качестве борьбы с злоупотреблением УСН, но и в рамках поиска дополнительных бюджетных доходов, отмечает партнер Kept Михаил Орлов. «Если существование льготных режимов будет всегда рассматриваться как инструмент для злоупотреблений, тогда и сам налоговый режим УСН можно будет вскоре отменить»,— считает господин Орлов.
Аналитики Центра налоговой политики и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН прогнозировали, что по итогам 2026 года недополученные налоги из-за недобросовестного применения льгот могут составить от 440 млрд до 690 млрд руб.
Газета «Коммерсантъ» №191от 15.10.2026, стр. 9