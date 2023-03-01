Минобрнауки инициировало проверку в РУДН из-за стенда с украинскими флагами

Минобрнауки начало служебную проверку в Российском университете дружбы народов (РУДН). Это произошло после того, как вуз разместил стенд с флагами Украины рядом с поздравлениями с Днем защитника Отечества.

«По итогам этого инцидента решением министра науки и высшего образования Валерия Николаевича Фалькова назначена служебная проверка, по ее результатам виновные будут наказаны»,— сказал замглавы Минобрнауки Константин Могилевский ТАСС.

Накануне в Telegram-каналах появились фотографии украинских флагов, которые вывесили напротив поздравлений с Днем защитника Отечества. Позже в студсовете РУДН пояснили, что флаги вывесили в рамках традиционной выставки земляческих организаций вуза. Там добавили, что в вузе также есть землячества Грузии, Молдовы, Черногории, Сербии, Кипра, Греции.

Олеся Павленко