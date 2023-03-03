Blick: Германия решила купить у Швейцарии законсервированные танки Leopard 2

Министр обороны Германии Борис Писториус и министр экономики Роберт Хабек направили Швейцарии запрос о покупке части из 96 законсервированных танков Leopard 2, сообщила швейцарская газета Blick. По ее данным, они не будут направлены Украине.

По информации Blick, Германия запросила продажу танков для пополнения арсеналов стран, которые направили Киеву собственные Leopard 2. Ожидается, что танки выкупит их производитель — немецкая компания Rheinmetall.

Получение запроса подтвердили в Минобороны Швейцарии, пишет Blick. Там добавили, что сейчас Швейцарии необходимо 34 из 96 законсервированных Leopard 2. Для продажи остальных танков их производителю необходимо разрешение парламента Швейцарии.

Поставки танков Leopard 2 на Украину анонсировали Германия, Дания, Испания, Канада, Нидерланды, Норвегия, Польша и Португалия. Позже Дания и Нидерланды объявили, что передадут Киеву Leopard 1. Финляндия заявляла, что направит три бронированные машины разминирования на базе танка Leopard 2, а не сами танки. В Испании говорили, что перед отправкой Leopard 2 на Украину танки нужно отремонтировать. По данным The New York Times, европейские страны не готовы поставить Украине ранее обещанное количество танков.

Что происходит на 373-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко